Bogotá vive el segundo pico de la pandemia por covid 19

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que la ciudad ya atraviesa el segundo pico de la pandemia del covid-19.

En la capital del país siguen aumentando los casos de personas con covid-19. De hecho, el 28,4% de los reportados en Colombia se encuentran en Bogotá. En la ciudad se han presentado 452.940 casos de los cuales 3.141 fueron confirmados el 27 de diciembre de 2020. Las mayores afectadas son las mujeres con un 52,2% son mujeres y la mayor concentración de casos de acuerdo con la edad está entre los 20 a 49 años con un peso porcentual de 61,1%.

Se teme que con las aglomeraciones presentadas por la final del fútbol colombiano, las fiestas clandestinas y las familiares sin el debido cumplimiento de la normatividad y los protocolos, estos números aumenten en enero de 2021.



Hoy, el 7,4% de los casos se encuentran en estado leve, el 0,2% moderado, el 0,2% en estado grave. Se han recuperado 406.631 personas (89,8%) y han fallecido 9.529 (2,1%). El 98,3% de los casos se encuentran en casa, el 1,4% en hospitalización general y el 0,3% en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). Del total de unidades de cuidado intensivo destinadas para covid-19, el 71,2% están ocupadas.



Las localidades con mayor reporte de casos positivos son: Suba con 14,5% de los casos de la ciudad (60.185), seguido por Kennedy con 13,6% (56.404), Engativá con 11,2% (46.669), Bosa con 8,2% (34.004) y Usaquén que presenta el 6,8% (28.151). Estas cinco localidades aportan el 54,3% de los casos confirmados en el Distrito, además se registran 37.464 casos ‘sin dato’ de localidad que están en investigación epidemiológica.



Debido a esta situación medidas como el ‘pico y cédula’ se aplicará hasta el 15 de enero para el ingreso a cualquier establecimiento donde se realicen actividades tales como la adquisición y pago de bienes y servicios; compra de cualquier producto al detal y por mayor. También para trámites bancarios, financieros, notariales y de atención al ciudadano en entidades públicas. Lo que no se confirmó hasta el cierre de esta edición es si dados los nuevos casos medidas como esta se extenderán por más días.



La Secretaría Distrital de Salud dictó medidas para la red hospitalaria pública y privada, que permitan mantener la suficiente oferta de servicios tanto para personas con diagnóstico de Coronavirus, como de otras patologías. Una de las principales directrices impartidas a hospitales y clínicas para tal fin, fue el aplazamiento y reprogramación de cirugías no vitales y procedimientos electivos no quirúrgicos que requieran sedación. Con esta medida se busca reducir la ocupación de camas de hospitalización general, unidades de cuidados intermedios e intensivos; disminuir el consumo de insumos y medicamento; y distribuir de manera más efectiva el talento humano en salud.

Según la entidad, para esta temporada de fin de año, la mejor manera de cuidarse es implementando la estrategia DAR (Detecto, Aíslo y Reporto) que permitirá evitar la propagación. Todos los ciudadanos deberán estar atentos a detectar algún síntoma relacionado al virus; de llegarse a presentar alguno, tendrá que aislarse y de inmediato, reportar a su EPS y a sus contactos estrechos, para hacer el debido seguimiento epidemiológico.



