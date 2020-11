Una mujer fue atacada con un agente químico en Bogotá

Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró hoy en Bogotá. La Secretaría Distrital de la Mujer informó que una perosona fue víctima de la agresión de un hombre que arrojó un líquido a su rostro, en la calle, frente a la estación de Transmilenio General Santander.

Aunque la entidad prefirió no dar mayores detalles, para evitar que estas prácticas se repliquen, sí dejo claro que "inicia sus acciones,una vez culmine la atención primordial de la Secretaría de Salud, con acompañamiento psicológico para la víctima y sus familiares, y asesoría jurídica ante instancias judiciales, con miras a garantizar el acceso a la justicia por parte de la víctima y el restablecimiento integral de sus derechos", como lo explicó Diana Rodríguez Franco, Secretaria Distrital de la Mujer



Rodríguez agregó que quién tenga conocimiento de uno de estos hechos deberá llamar a línea 123, para que la víctima sea trasladada con rapidez a un centro de salud. Y mencionó que "esta violencia es una de las peores contra las mujeres. Deja importantes secuelas sobre la salud física y mental de las víctimas, al igual que un daño irreparable en su vida, la de su familia y sus entornos".



Cabe resaltar que quienes cometen este tipo de delitos se exponen a penas que pueden ir de 30 a 50 años de prisión, y no gozan de los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena, de prisión domiciliaria, y de ningún otro de carácter judicial o administrativo.



La Secretaría de la Mujer hizo las siguientes recomendaciones en caso de que usted sea testigo de uno de estos hechos:

¿Qué hacer si es testigo de un ataque con un agente químico?

-Deberá llamar a línea 123 o a la línea o medio que cumpla con la misma finalidad en cada municipio o distrito, con el fin de activar los sistemas de atención de emergencias disponibles, a la Policía Nacional o a los Bomberos.



-En la llamada se debe indicar el sitio de ocurrencia del evento, dando un punto de referencia fijo, facilitando la llegada de las autoridades.



-Indique brevemente la situación describiendo tiempo, personas afectadas y estado de las mismas, es decir si está inconsciente, no respira, no se mueve, etc.-Espere las instrucciones del operador de la línea de emergencias.

¿Qué no hacer en caso de ser víctima o estar cerca de una víctima de ataque con agente químico?

-No se contamine con el químico. Evite ser una segunda víctima.



-No sumerja a la víctima en agua (piletas, tanques o recipientes llenos de agua) pues la sustancia se puede mezclar y continuar quemando.



-No utilice jabones con blanqueador.



-No utilice soluciones diferentes al agua como: leche, sábila, yogurt, huevos, vinagre, alcohol, bicarbonato de sodio.



-No ponga papa, panela, café cebolla, miel, mantequilla, aceita vegetal o aceite de oliva, ni de cocina, vaselina, ni ningún otro remedio casero.



-No utilice hielo.



No frote o refriegue la herida.



-No permita que la víctima se frote los párpados.



-No suministre ningún medicamento, ni cremas como sulfaplata, ni proporcione alimentos o bebidas.



-No toque ni reviente las ampollas.



-No utilice agua sucia.



-No arranque las prendas de vestir.



-No olvide retirar todos los accesorios que esté usando la víctima. collares, reloj, anillos, pulseras, etc.



-No se altere ni exprese la gravedad de la lesión ante la víctima.

