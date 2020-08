Indignación por reto de publicar videos sexuales en TransMilenio

TransMilenio está en alerta después de detectar que una cuenta de Twitter promueve la grabación y difusión de videos con contenido sexual en el sistema de transporte masivo de Bogotá. La denuncia ya está en manos de la Fiscalía y la Policía.



"TransMilenio rechaza de manera enfática este tipo de cuentas y contenidos y ya ha reportado dichos perfiles frente a la red social para que sean bloqueados", comunicó la empresa.



Abogados le indicaron a Citytv que estas acciones no solo pueden ser sancionadas por el Código de Policía, sino que, incluso, pueden acarrear sanciones penales "si se realizan en presencia de menores de 14 años".

"Me parece muy desagradable, y más que es en un lugar público", comentó Richard Mendoza, usuario de TransMilenio. Como él, otros pasajeros pidieron respeto.



Lo preocupante es que este no es el único caso en el país. En junio se conoció la denuncia de un video con contenido sexual grabado en el Mío de Cali.



Ahora, si usted como mujer en Bogotá es acosada en TransMilenio con esta práctica u otras, sepa que puede denunciar y solicitar acompañamiento. Cuando usted sea víctima de acoso, puede activar el protocolo 'Me Muevo Segura':



- Alertando al personal de TransMilenio, ya capacitado para atender estos casos.

- Llamando al 01 8000 112 137 (Línea Púrpura)

