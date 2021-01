Video revela lo ocurrido antes de operativo en una cigarrería de Bosa

Gran polémica ha causado un operativo que tuvo lugar el fin de semana pasado en una cigarrería de Bosa, en el que la alcaldía local, acompañada por la Policía de Bogotá, verificaba una denuncia ciudadana que sugería que en este lugar se estaba presentando una fiesta clandestina.



Al llegar al sitio, según lo evidencia un video que acaba de ser revelado por las autoridades, las personas que estaban allí empezaron a insultar a los funcionarios que llegaron a realizar su trabajo. Se escucha que un hombre que está adentro amenaza a la Policía.



"Le voy a decir una cosa parcero, sinceramente, sabe qué, parce, coja su gente, dígale a la Policía que se abra y coja la curva, porque si no, se arma la h***, desde aquí desde adentro le llamo gente que está afuera, le armo la h*** afuera, y le armo a gente afuera, aquí hay por lo menos 20 personas, y los de afuera por los menos 70, se lo juro", gritó el ciudadano.

Los funcionarios insistían en que abrieron de manera voluntaria y pacífica el establecimiento, a lo que se negaron rotundamente. Es por esta razón que tuvo que llegar personal de Bomberos para forzar la apertura. Justo cuando se abre la reja, empiezan a arrojar botellas y otros elementos, y es allí que se desata la confrontación.



La propietaria del establecimiento manifestó por su parte que la Policía no llegó al lugar a realizar ningún operativo, y que los uniformados les dispararon indiscriminadamente. La mujer dijo además que no había una fiesta clandestina, sino que estaban celebrando el cumpleaños de su hija.



Información oficial indica que esta mujer tiene nueve anotaciones judiciales en calidad de indiciado por delitos como hurto calificado, amenazas, injuria, calumnia, lesiones, entre otras.



No obstante, el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá, dijo que se abrirán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, pero hizo un llamado a la tolerancia y el respeto.



"Tenemos conocimiento de que los policías fueron recibidos con palabras irrespetuosas, violentas, que terminaron en confrontaciones entre nuestra comunidad y nuestros uniformados. Pedimos respeto, nuestra misión es salvar vidas más que buscar comparendos”, expresó el oficial.

Este enfrentamiento dejó una menor de edad, dos adultos y un policía con heridas, aunque ninguna de gravedad, y muebles y enseres destruidos. Los habitantes del sector les piden a las autoridades que esclarezcan los hechos.

