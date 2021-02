La vereda bogotana que, por fin, tuvo agua potable

Luis Chaparro, un boyacense de 68 años, anda en su bicicleta por las terrosas calles de Chorrillos, una vereda rural en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá. Ahora está más tranquilo. Para conseguir agua ya no depende del aljibe que construyó en su casa, que ahora mantiene vacío, y no porque le falte el suministro, sino porque gracias a su insistencia, a su lucha de un poco más de 10 años, la vereda por fin cuenta con lo que tanto necesitaba.



El 29 de enero del 2021, gracias a la iniciativa de Luis, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá instaló finalmente el servicio de agua a los 775 habitantes de Chorrillos.



Y aunque la pandemia no les permitió celebrar como esperaban, las 194 casas de la pequeña vereda se adornaron con carteles de agradecimiento a la gestión de EAAB y a su gerente, Cristina Arango, por finalmente solucionar este problema que tantos años llevaban los habitantes. Por supuesto, también agradecieron a don Luis por su constancia en conseguir el servicio.



La alegría abundaba en cada hogar cuando salía el chorro de agua en los lavamanos, comprobando que el servicio funcionaba. Con una inversión de casi 17 mil millones de pesos, los cerca de 11 kilómetros de redes de acueducto y 5 de alcantarillado fueron inaugurados en aquella celebración, que tuvo la presencia de la gerente Arango.



Pero para que todo esto ocurriera, su origen está en la historia de don Luis Chaparro con aquella vereda de menos de diez cuadras, alejada de los grandes edificios y el ruido del tráfico bogotano y donde predomina el marrón de la tierra arada con el verde de la agricultura.



Luis todavía era un joven de 13 años de Aquitania, Boyacá, el tercero de seis hermanos, hijo de padres campesinos, por lo que recuerda que desde niño la vida solo era trabajo. Sin embargo, las oportunidades en las periferias campesinas de Colombia en ese tiempo eran difíciles (incluso ahora), por lo que la única opción que se contemplaba para salir adelante era una: Bogotá.



Así que sin mediar palabra, tomó sus cosas, se despidió de su familia y a esa edad migró a la capital. Al principio no era fácil, los cambios de trabajo y hogar eran constantes, hasta que hace 30 años encontró su hogar hasta la actualidad por aquella vía sin pavimentar, en un desvío entre la carretera Suba-Cota, en la vereda Chorrillos.

Se amañó inmediatamente. Consiguió una casa y se dedicó a la agricultura en un pequeño terreno en la vereda, aunque en un tiempo cambió de trabajo para hacer vigilancia en fincas y empresas de ganadería afuera de allí.



A pesar de eso, Chorrillos tenía aquella particularidad de no contar con servicio de agua potable. Pero, tanto Luis como algunos habitantes comentan que antes eso no era algo de qué preocuparse, pues en sus casas contaban con aljibes para extraer el agua de la tierra, que se limpiaba con filtros, y pozos sépticos para los desechos.



“Eso era lo de menos, en ese tiempo el agua no estaba contaminada. Entonces en las fincas y todo eso tenían su ‘sacadero’ de agua, había unos que tenían molinos, donde bombeaban el agua, tenían el tanque y ahí lo compartían. Otros hacían un pozo y con una vasija sacaban y así les tocaba”, cuenta un habitante de 80 años de la vereda.



Don Enrique, un agricultor de la zona, y que vivió toda su vida en el pueblo, cuenta que la falta del servicio de agua se empezó a sentir entre finales de los 90 e inicios de los 2000. El hombre de 58 años, mientras riega sus cultivos desde su aljibe que aún utiliza para “ahorrar agua”, cuenta que cuando en Chorrillos empezó a llegar más gente, los sistemas artesanales para el uso del agua empezaron a colapsar. El agua de los aljibes se contaminaba más y los malos olores en los pozos sépticos de las casas y en la canaleta de la calle principal eran más fuertes.



Luis Chaparro ya no tiene necesidad de usar su aljibe con el servicio de agua instalado gracias a su lucha. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Chorrillos es una vereda en la que habitantes como Enrique (foto) viven de la agricultura. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO Casi todas las casas y cultivos en Chorrillos cuentan con aljibes para extraer el agua. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO Sistema para filtrar y limpiar el agua. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

La forma tradicional para sacar agua se convertía en un problema cuya única solución era el servicio de acueducto y alcantarillado. Ya los habitantes de Chorrillos no podían depender de sus aljibes y pozos sépticos, o esperar cada semana a que los carrotanques de la EAAB les llenaran los recipientes de la vereda, de donde los habitantes extraían el suministro y cargaban en baldes u ollas pesadas de agua hasta sus casas.



Fue así que Luis no podía quedarse sin hacer nada y comenzó su lucha para que su comunidad contara con agua potable. Sin embargo, el inicio no fue fácil, pues a donde iba e intentaba hacer algo, siempre le ponían alguna traba.



“En la Alcaldía se hicieron muchas gestiones en el 2009 y 2010 para hacer alguna planta de tratamiento, pero la Car y Secretaría de Planeación no dejaron hacer”, cuenta Luis.



Pero cuando la cosa se ponía difícil, llegó la persona que le ayudó a sacar adelante su iniciativa. Alejandra Salguero, una abogada que vive en Bogotá, se interesó por el drama que vivían los habitantes de Chorrillos y le enseñó a Luis la Acción Popular, un mecanismo para exigir un derecho colectivo. Chaparro la considera a la abogada como una gran amiga y a la cual le tiene mucho aprecio, pues cuenta que ella siempre lo apoyó y guio en su iniciativa.



Tras la ayuda de Salguero, y con 260 firmas de la comunidad, Luis oficialmente presentaba el 4 de enero del 2011 la Acción Popular ante la Alcaldía Mayor, Alcaldía Local (Suba), La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la EAAB. La solución para Chorrillos empezaba a tener color.

Los tanques eran los recipientes donde la comunidad sacaba el agua para su uso cotidiano. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

No obstante, aún era mucho camino por recorrer para los habitantes de Chorrillos, con Luis tocando las puertas de los distintos entes gubernamentales para que los escucharan. Para eso, un juez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue hasta la vereda, y vio la delicada situación sanitaria que se vivía allá, por lo que un 4 de diciembre del 2014, el tribunal sacó el fallo de apelación en el que ordenaba a la Alcaldía a instalar el servicio de agua.



Pero fueron otros seis largos años desde el fallo, pues entre adquirir predios y diseños para las redes de acueducto y alcantarillado fue un proceso demorado. No fue hasta la administración actual de la EAAB cuando puso punto final a este problema de más de 20 años: finalmente en diciembre del 2020 se anunciaban las esperadas adecuaciones para el servicio de agua en Chorrillos, y un mes después, el agua potable corría en todas las casas.



Ahora sí, tras 10 largos años de insistir en un derecho fundamental, de tener que aguantar malos olores y agua contaminada, Luis ya vive sin preocuparse, salvo de sus cultivos que de vez en cuando visita en su tierra natal, Aquitania. Sabe que ya no debe esperar a llenar el aljibe de su casa, porque su esfuerzo y de quienes lo apoyaron, Chorrillos finalmente cuenta con servicio de agua.

