Desde las primeras horas de la mañana de este martes se vieron inmensas filas de venezolanos que viven en nuestro país y, ya estando en el exilio, han luchado para obtener su permiso de protección temporal (PPT).



María Pascual llegó hace cuatro años a la ciudad de Bogotá, pero no había podido acceder a los servicios de salud. “No tenía trabajo con las prestaciones que se debe, no me he hecho chequeos de salud y por eso vengo aquí a hacer la fila. Estoy contenta porque voy a acceder a los beneficios de este gobierno”. “Este documento representa salud, trabajo, muchas cosas. Eso solo lo entiende un migrante”, dijo Raúl, mientras se tomaba una aromática y cuidaba su puesto en la fila.



Todos los asistentes se sintieron en familia porque no solo se encontraron con “todos los suyos”, sino que compartían sus historias de lucha en la capital del país.



Y es que cerca de 12.000 personas venezolanas que fueron citadas previamente al Palacio de los Deportes (Bogotá), que cumplen requisitos y habían tenido dificultades para obtener el ansiado documento, lo recibieron durante los primeros cuatro días de la jornada ‘Tu PPT en un día’.



Esta estrategia fue diseñada por Migración Colombia para resolver y facilitar los problemas de miles de personas que llevan esperando, incluso, más de dos años para recibir su documento y regularizar su situación en el país.



La estrategia cuenta con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).



Con este documento, ahora los venezolanos y venezolanas que se acogieron al Estatuto Temporal de Protección (ETPV), expedido en 2021, podrán identificarse y acceder a derechos. También implica el cumplimiento de deberes como cualquier otro ciudadano que reside en el país.



Con éxito avanza la estrategia "Tu PPT en un día"de Migración Colombia Bogotá, 3 de septiembre. Cerca de 12 mil personas venezolanas asistieron. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Con el fin de facilitar el acceso a servicios públicos y privados como salud, educación, encuesta Sisbén o abrir una cuenta bancaria, entre otros, Migración Colombia se articuló con la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde los migrantes, una vez tienen su PPT, pueden inscribirse y pedir asesoría sobre los distintos servicios del Distrito.



El documento también les posibilita firmar un contrato de trabajo o arrendamiento y muchos otros servicios a los que pueden aspirar debido a que ya están regularizados en Colombia.



Durante estos primeros cuatro días, cientos de mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas y adultos mayores han salido sonrientes al cabo de su proceso.



Cifras

Según el informe más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), con corte a febrero de 2022, en el territorio nacional se estima que hay 2,2 millones migrantes venezolanos. De la población total reportada por esta entidad, el 24,02 % se encuentra en Bogotá, es decir, 534.630 migrantes venezolanos.En ese mismo sentido, Migración Colombia socializó recientemente al país los resultados de la encuesta de caracterización y las cifras con corte al 28 de febrero de 2022. En este reporte, Bogotá se encuentra en el primer lugar con mayor número de migrantes venezolanos con un total de 495.236, es decir, el 20 % del total en el territorio colombiano.

