Luego de que el pasado lunes la plataforma web de Tuboleta colapsara por la cantidad de usuarios que buscaban comprar entradas para la final de la liga BetPlay, que será disputada el próximo sábado 24 de junio entre Millonarios y Nacional, en el estadio El Campín, en Bogotá, el operador informó que cuando se acabe el plazo para los abonados de comprar, podría no haber más disponibilidad.



Según informó Tuboleta, ya se ha vendido el 100 % de las boletas para público general y ahora se están redimiendo las boletas disponibles para los abonados. La fiesta la vivirán los 34.654 hinchas que ingresarán al estadio Nemesio Camacho El Campín.



El pasado lunes, aproximadamente 250.000 usuarios agotaron las entradas disponibles para público general en menos de 3 horas; el 99 % de las ventas se realizaron mediante la página web.



Tenga en cuenta que los abonados podrán redimir sus boletas solo hasta la

media noche de hoy, jueves 22 de junio, y después de vencido este plazo las entradas que no hayan sido redimidas serán puestas a venta para el público general.



Comunicado Oficial sobre la Boletería de la Gran Final. pic.twitter.com/hS6TzKSPwg — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 20, 2023

De igual manera, la empresa operadora de la boletería para este partido, indicó que debido a que las boletas para la final tienen una alta demanda, creen que no habrá más disponibilidad.



Sin embargo, Tuboleta invita a los hinchas a estar conectados a sus redes sociales y página web, ya que son los medios por los que anunciarán si tendrán disponibilidad para de nuevas boletas para público general.



En caso de que se dé esta posibilidad, las boletas saldrían a venta el próximo viernes 23 de junio, y se realizará únicamente a través de la página web de Tuboleta. No tendrán disponibilidad, ni en taquillas, ni call center.



"Tuboleta ha sido el operador de boletería oficial de Millonarios durante 10 años, por eso nuestros esfuerzos siempre están orientados a ofrecer al hincha la mejor experiencia. Para la fiesta de la final del fútbol profesional colombiano contaremos con 9 pre filtros compuestos por un robusto equipo de la Compañía, al igual que se tendrán voceadores por los ingresos a las tribunas oriental y occidental para apoyar el proceso de entrada de los hinchas. Además, se dispondrán de carpas para atender en tiempo real a las personas que presenten algún inconveniente", indicó el operador.



Se recomienda evitar la compra de boletas por medio de grupos de WhatsApp, redes sociales o personas desconocidas, ya que, Tuboleta no puede garantizar la validez de boletas adquiridas por fuera de sus canales oficiales.

REDACCIÓN BOGOTÁ

