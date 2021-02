Vendedores informales cuestionan comparendos 

“En Bogotá hay 500.000 vendedores informales de ocupación u oficio, pero esta cifra va a ir en aumento debido al cierre de empresas, negocios y por ende los despidos”, dijo Jhon Saúl Rivera, presidente del sindicato asociación de trabajadores independientes (ATI).



Es por eso que piden que les dejen de poner comparendos de forma desproporcionada. “Las personas sin empleo deben salir a la calle a buscar un lugar para trabajar, pero han aumentado las sanciones y los comparendos”.

Denunció, además, que las ayudas del Distrito han sido precarias. “No nos han dado ayudas a todos, solo al 10 o 15 por ciento de los informales. Todos los días nos enfrentamos a ahorrar para pagar el arriendo o para comer”.



También denunció que los últimos censos realizados por el Distrito no dan cuenta de la magnitud de personas que trabajan en la informalidad. “Mucho menos ahora que esa cifra subió a raíz de la pandemia”, dijo Rivera.

Dicen que en este momento hay unos 15.000 trabajadores informales que dicen haber recibido alguna orden de comparendo. “Muchos de ellos no tienen la capacidad de pago y esto genera que no pueden acceder, por ejemplo, a contratos con el Estado”. Por eso le están proponiendo al Distrito una especie de amnistía. Y es que las multas pueden ascender a los 988.000 pesos y en algunas ocasiones les decomisan las mercancías.



Uno de los casos es el de Javier Torres. Él es un vendedor informal que comercializa juegos didácticos y los comparendos que le han impuesto es por estar trabajando en plena vía. “Yo no tengo la capacidad económica para pagar esos comparendos y, además, mi esposa es una persona en condición especial”, dijo y agregó que su deuda ya suma 4 millones de pesos.



Pero, por otro lado, está la otra cara de la moneda, trabajadores informales que no cumplen con las mínimas normas de funcionamiento, convivencia y de salubridad necesarias para la venta, por ejemplo, de comidas. Otros generan desorden y basura en los espacios donde trabajan u obstruyen vías, andenes y hasta ciclorrutas.



Lo cierto es que esta situación empeorará tras la pandemia. El último informe de tasa de desempleo del Dane indica que, en Bogotá, entre octubre y diciembre de 2020 la tasa de desempleo era del 16,8 % . A su vez, en noviembre del año pasado, el Dane indicó que la informalidad laboral en Bogotá ascendía al 39,4 %.

Hasta el momento, el Instituto Para la Economía Social (Ipes) no ha llegado a ningún acuerdo con los informales.



Eso sí, han sido claros en señalar que en futuras cuarentena queda restringido su ejercicio de su actividad comercial minorista en el espacio público, debido a las medidas adoptadas mediante Decreto 10 del 7 de enero de 2021, que tienen que ver con la alerta roja en servicio hospitalario derivada de los picos del covid-19.

