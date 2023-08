En el Parque de las Niñas y los Niños, ubicado en la carrera 60 con calle 63, está el primer vagón del Metro de Bogotá, que llegó desde China.



Y es en este espacio en donde funcionará el Vagón Escuela, en el que las y los futuros usuarios, ahora niños, aprenderán a usarlo correctamente. La falta de cultura ciudadana es también un problema generacional y este es un instrumento para empezar a forjarla.



De martes a viernes se podrá ingresar en el horario de 9 a. m. a 4 p. m. y será sin costo para estudiantes previa inscripción, en el correo electrónico parquedelosninos@idrd.gov.co.El fin de semana la visita la podrán realizar niños, niñas y adolescentes, acompañados siempre por un adulto, y se realizará en 4 turnos: dos en la mañana, de 9 a.m. a 10:45 a.m.; y de 10:45 a.m. a 12:30p.m. y dos turnos en la tarde de 2 p.m. a 3:45 p.m., y 3:45 p.m. a 4:45 p.m. El ingreso en estos horarios se hará por orden de llegada, cada 15 minutos y en grupos de 15 personas hasta ocupar el aforo.



La idea es que en este espacio y en el metro real reine el respeto. Estará abierto al público a partir de hoy 10 agosto de 2023.



"Esta Aula Metro tiene un propósito pedagógico. En este lugar, las personas podrán conocer la obra en ejecución, cómo será la operación y el rol ciudadano como pasajeros, al tiempo que se generará la apropiación de la infraestructura, en una ciudad multicultural y diversa", dijo la secretaría de movilidad, Deyanira Ávila.



Esta Aula Metro tiene un propósito pedagógico. Foto: Alcaldía

La alcaldesa de Bogotá también estaba notablemente emocionada, a lado de varios estudiantes y maestros del colegio Jorge Eliécer Gaitán. "Aquí van a venir los niños y las niñas de todos los colegios públicos y privados de Bogotá a tomar clase. Van a saber qué es el metro y cómo funciona. No es solo construir la obra, sino la cultura Metro".



Añadió que este es un regalo que se logró gracias al impuesto de los bogotanos y explicó que gracias a un acuerdo con Metro Línea 1. "Hicimos un intercambio. Ellos hicieron su fábrica de prefabricados en el patio taller y a cambio de esa concesión, ellos construyeron con sus recursos este Vagón escuela".



En este lugar, niños y adultos podrán ser ayudados por guías de martes a domingo. Entre semana irán alumnos de colegios y los fines de semana estará abierto al público. "Tiene que ser un muy buen plan familiar", dijo López.



Allí no solo se enterarán de cómo funcionará la primera y segunda línea del metro, sino de cómo se mueven los cables, el sistema de ciclorrutas, el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) y Transmilenio.



"Tiene que ser un muy buen plan familiar", dijo López Foto: Alcaldía

Para ingresar a las instalaciones , ubicadas en el costado oriental del parque de los Niños y las Niñas, los visitantes deberán realizar su entrada por la carrera 60 # 63-65, desde el Parque Recreativo y Deportivo Salitre.

REDACCIÓN BOGOTÁ