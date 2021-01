Vacunación en Cundinamarca iniciará por Soacha

Son muchas las esperanzas que los colombianos tienen en el plan de vacunación contra el covid-19. Ciudades como Bogotá han venido preparándose para iniciar este proceso y determinando cómo lo harían.

En el caso del departamento de Cundinamarca, el gobernador Nicolás García, al término de la reunión con los prestadores de salud públicos y privados, señaló que se han dispuesto cerca de 3.000 millones de pesos para el enfriamiento, almacenamiento, distribución, y aplicación de las vacunas.



En total habrá 127 puntos, con 178 vacunadores para dicha aplicación. La prioridad la tendrán los municipios de Soacha, Zipaquirá, Girardot, Fusagasugá y Facatativá, que presentan los indicadores más preocupantes de casos activos, con 869, 407, 525, 384 y 285, respectivamente.



“Serán cerca de 67.000 dosis para los primeros cundinamarqueses”, reiteró García.

EL TIEMPO pudo conocer que aunque aún no hay un cronograma establecido, “la vacunación se iniciará exclusivamente en Soacha, para la población de riesgo, de acuerdo con lo establecido con el Gobierno Nacional”, señaló Diego García, gerente del Buen Gobierno del departamento.



(Además: Los municipios de Cundinamarca que tendrían prioridad en vacunación)



Además, se supo que, una vez las vacunas sean entregadas al país, y posteriormente refrigeradas, serán enviadas a los 127 puntos establecidos.



“En todos los municipios de Cundinamarca habrá mínimo uno de estos lugares. Pero aquellos que son más grandes en extensión y requieran una mayor necesidad (como el caso de Soacha y Zipaquirá) tendrán de dos a cinco de estos espacios”, explicó el gerente.



En cuanto a la estrategia de lo que se hará para los 112 municipios restantes, Diego García respondió que “eso habrá que preguntárselo a las autoridades nacionales, porque ellas son las que dispondrán las dosis entregadas”.



No obstante, desde este jueves 28 de enero se iniciará un trabajo junto con las instituciones prestadoras de los servicios de salud (IPS) de Cundinamarca, en el que tendrán que identificar la población que más necesita la vacuna contra el covid-19. También tendrá que establecer el número de adultos mayores en condición de pobreza que no se encuentran asegurados.



Al corte del 26 de enero, el departamento de Cundinamarca tiene 5.153 casos activos del nuevo coronavirus y un acumulado de 2.279 personas fallecidas, mientras que la ocupación UCI se mantiene en un 83 por ciento.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Para seguir leyendo:

-No habrá toque de queda este fin de semana en Cundinamarca



-Hubo 480 infractores del toque de queda en los municipios