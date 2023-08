Desde diciembre de 2018 empezaron a funcionar las 163 cabinas de TransMiCable en Ciudad Bolívar, un sistema de transporte que no solo ha mejorado la movilidad para los habitantes de la localidad, sino también su calidad de vida, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de los Andes.



Publicada recientemente en la revista británica The Lancet, la investigación llamada ‘Transformaciones urbanas y salud: resultados de la evaluación del TransMiCable’, realizada entre 2018 y 2020 y en la cual participaron más de 2.000 personas, determinó que los usuarios de este sistema ahora cuentan con más tiempo para realizar actividad física y para actividades de ocio.

Lo anterior debido a que, de acuerdo con el estudio, su tiempo de viaje ha disminuido un promedio de 22 minutos (que equivale al 18 por ciento), lo cual también ha generado que tengan una mejor perspectiva del transporte público.



“El nivel de satisfacción de las personas que usan el cable está en 8,7 sobre 10, el más alto en la ciudad. Por otro lado, en la localidad de Ciudad Bolívar la percepción del transporte pasó de 4,4 a 5,4 sobre 10”, afirmó Olga Lucía Sarmiento, profesora titular de la Facultad de Medicina de los Andes.



Una vida más saludable

La investigación halló que los ciudadanos que usan el TransMiCable ahora realizan un promedio de 57,6 minutos de actividad física moderada y vigorosa, la cual, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ayuda a prevenir infartos, diabetes y obesidad. En cambio, los que utilizan otros medios de transporte público hacen un promedio de 45 minutos al día (22 por ciento menos).

El cable de 3,7 kilómetros está soportado por 24 torres que conecta las cuatro estaciones. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

“Además de realizar una encuesta en los diferentes hogares, utilizamos un dispositivo llamado acelerómetro y la aplicación Muévelo, para registrar los movimientos y la actividad que realizaban los participantes durante siete días, tanto para dirigirse al transporte como en su tiempo libre”, indicó Laura Baldovino, médica especializada en epidemiología que participó en el estudio.



Por otro lado, también se evidenció una reducción de la exposición de los ciudadanos a agentes contaminantes en el aire, lo cual ayuda a que puedan prevenir enfermedades respiratorias.



Por ejemplo, los niveles de carbón negro u hollín son 10 veces más bajos en el cable que en los buses. En el caso del monóxido de carbono, son 9 veces menores, mientras que para el material particulado son 5 veces menos perjudiciales.



Entre los resultados relevantes también está que los usuarios consultados tienen más tiempo libre para descansar y hacer actividades de ocio, lo cual genera que puedan disfrutar más de su entorno. La investigación concluyó que el 41 por ciento de los participantes dicen estar satisfechos de vivir en su barrio, mientras que el 19 por ciento ha conocido parques de Ciudad Bolívar que antes no identificaban.

Es así como los niveles de calidad de vida aumentaron en promedio 3,9 puntos en la localidad. Este incremento fue más evidente en las mujeres, pues se pasó de 51,8 a 56,2; es decir, 4,4 puntos más.



“Antes del cable encontramos unas brechas de género muy grandes, las mujeres trabajaban o estudiaban menos y tenían menos tiempo de ocio. Con el cable, encontramos que en muchos casos esa brecha se cerró porque las mujeres ahora dedican más tiempo a trabajo remunerado o a aprender algo nuevo”, dijo Luis Ángel Guzmán, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes.



Lecciones aprendidas



Con los hallazgos, los autores del estudio concluyeron que el transporte público se ha vuelto un determinante social de la salud y la calidad de vida de las personas.



Adicionalmente, resaltaron que es importante entender que no solo se trata de un mejoramiento en cuanto a la movilidad, sino también en los alrededores del lugar en donde opera el sistema de transporte.



“No solo fue la creación del TransMiCable, sino la renovación urbana que viene con él, porque si no se hubieran mejorado los andenes y los parques, seguramente los efectos positivos no hubieran sido tan buenos”, explicó Guzmán.

Los autores del estudio concluyeron que el transporte público se ha vuelto un determinante social de la salud. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

El profesor agregó que estos resultados sirven como enseñanza para futuros proyectos. “No solamente tengo que hacer el transporte, sino también que quede integrado con el espacio urbano”, dijo.



Señaló, además, que es importante “mantener y renovar” las iniciativas exitosas, como lo es el cable, para evitar que “el sistema se degrade con el tiempo”.



En este punto coincidió Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, quien en su columna más reciente de EL TIEMPO señaló que “el proyecto no es de la Administración, es de la ciudadanía. La expectativa es que se repita en San Cristóbal, donde el cable ya está contratado. Y ojalá también con las gigantescas inversiones en marcha”.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @lauramerher1