Una mujer fue arrojada de un taxi en medio de un intento de abuso

Una joven de 20 años fue agredida en la noche de este jueves en Bogotá cuando iba de regreso a casa, en un trayecto entre la Zona T y el Quiroga, en un taxi. La joven relató que, al interior del vehículo, fue víctima de violencia física y sexual.

(Le puede interesar: ‘Voy a su tumba, le canto y pido justicia': mamá de Ana María Castro)

"Pedí un Uber, estaba muy demorado... entonces pedí un taxi. El taxista me dijo 'te llevo por 23.000-. Íbamos por toda la Caracas cuando el taxista comienza a frenar. Él para y entra un hombre con un destornillador y me grita 'quédese callada'. En ese momento, pasa una patrulla y me agacha", relata la joven.



Entonces, comenzó un forcejeo en el interior del taxi. "No sé en qué momento el destornillador quedó en mi ropa interior (...) Él abre la puerta del taxi, yo la cierro. Él vuelve y la abre y me empuja. Yo me agarré de la puerta del taxi y ... el taxista arranca mucho más rápido. Sentí que la piel se me estaba quemando y me solté", agregó la mujer.



(También: Dramático testimonio de patrullera torturada por vándalos en Cali)



Vecinos del sector donde ella cayó la auxiliaron. Incluso, un hombre que ya había notado la agresión desde su vehículo, los iba siguiendo.



Al final, la joven pudo ser auxiliada y trasladada al Hospital El Tunal. Sin embargo, los testigos exigen al Distrito ubicar al vehículo y sus ocupantes: aunque aseguran no haber visto bien la placa, sí tienen videos que podrían funcionar como evidencia.



(Además: Joven que fue herido en el ojo busca ayuda)

Si usted ha sido víctima de violencias en Bogotá, sepa que puede recibir atención psicológica y jurídica en la Línea Púrpura 018000112137



O, también, puede escribir al Chat Púrpura 3007551846 o al correo lpurpura@sdmujer.gov.co

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, periodista de Arriba Bogotá

También le recomendamos:

-15 preguntas claves sobre el impuesto predial en 2021



-Tensión en Portal Américas con instalación del PMU