‘Mi empleada doméstica nos drogó y nos robó todo’

Carmen Cañón vive con su esposo y sus dos hijos menores de edad, de 4 y 9 años, en el barrio Cali, de la localidad de Bosa. Ella había decidido trabajar con una joven mujer que le prestaba el servicio de aseo.

En una casa anterior ya habían contratado sus servicios y por eso sintieron la confianza de volverla a llamar para trabajar de nuevo en el lugar donde se había trasteado la familia, 15 días atrás.

(Puede leer también: Compró una camioneta de 120 millones y a los dos días se la robaron)

A esa residencia ya había asistido tres veces a laborar. “El domingo 8 de noviembre ella me estuvo llamando casi todo el día a decirme que si podía venir, que tenía el niño enfermo. Yo le dije que podía pasar el lunes, pero dijo que el domingo mejor”.



Así fue que llegó ese día a las 8:20 de la noche. “Mi esposo salió, le pagó el taxi y entró a la casa. En ese momento nosotros estábamos comiendo y nos quedamos hablando. Al rato, ella llegó y nos dijo que si queríamos gaseosa”.

Luego supe que faltaban el equipo de sonido, herramientas, portátiles, celulares, tres millones de pesos, todo FACEBOOK

TWITTER

(Además: Homicidios y hurtos en moto: así está la inseguridad en Usaquén)

El primer vaso con el líquido se lo brindó al esposo de Carmen. “Él se fue al cuarto y se quedó dormido, yo me quedé hablando con ella en la sala. Y al rato también me dio algo de beber. De ahí en adelante no me acuerdo de nada más”.



Carmen contó que ellos suelen dormir con el televisor prendido. “A las 3:30 de la mañana yo abrí los ojos y vi todo oscuro. Me paré asustada y cuando prendí la luz vi que no estaba el televisor. Salí al cuarto de mis hijos y noté que se les habían llevado también el televisor. Luego supe que faltaban el equipo de sonido, herramientas, portátiles, celulares, tres millones de pesos, todo”.

(Le sugerimos leer: Buscan a asesinos de Oswaldo Muñoz, estas son sus fotografías)

Incluso, se llevó lociones, maquillaje, planchas, entre otros objetos. “Mejor dicho, ella barrió con todo”. Carmen ha hecho toda clase de averiguaciones y, recopilando los videos captados por las cámaras de la zona, se pudo percatar de que el mismo taxi en el que llegó la empleada doméstica la había pasado a recoger para huir del lugar luego del robo. “No se alcanza a ver la placa, pero seguro es el mismo taxi”.



Según la familia, las pérdidas ascienden a 22 millones de pesos. “Todo esto ya se lo contamos a la policía, pero hasta ahora no han hecho nada. Es más, tienen el descaro de decirme que les consigamos las placas del carro”.

Ellos tienen varias imágenes del taxi y les piden a las autoridades que lo ubiquen. Ya la denuncia está instaurada en la Fiscalía. “Todos los videos que hay los hemos encontrado nosotros, ya es justo que nos ayuden”.



La joven de la que sospecha Carmen le dijo a la familia que se llamaba Gabriela.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos su historia a carmal@eltiempo.com

Más para leer:

‘Mi esposo tuvo un trauma térmico por combustión de gasolina’

'Alcanzó a decir: mamá, no llore': madre de quemado en incendio