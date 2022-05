El New York Times destacó a Bogotá como una de las 7 grandes ciudades ciclistas en el mundo. Este reconocimiento lo hizo el diario estadounidense en el artículo '7 Great Biking Cities (and Which Trails to Ride)', que hacía parte del especial 'Summer of Cycling'.



En este mismo especial, el NYT habla de ciudades como Copenhague, New York, París, Washington, Ginebra y San Francisco.



En el capítulo 'Bogotá', el NYT recomienda dos actividades: la Ciclovía Dominical y la subida a Patios.



Sobre la Ciclovía, el diario dice "De 7 a.m. a 2 p.m., aproximadamente dos millones de personas -casi una cuarte de la población de la ciudad- se toman las calles en dos ruedas para un cierre, llamado Ciclovía, un evento de participación masiva que data de mediados de los años 70".



Y, sobre la subida a Patios, escribe "pero los verdaderos fanáticos (de la bicicleta) comienzan incluso antes. En el lado oriental de Bogotá, una avenida conduce al pueblo cercano La Calera (...). Allí, los ciclistas empiezan a congregarse antes del amanecer para subir a una colina de 3,7 millas y 1.300 pies de alto llamada Patios". Sobre la subida a Patios, el periodista también destaca que los ciclistas usan los jerseys de los equipos en los que compiten ciclistas colombianos.

EL TIEMPO