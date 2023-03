Cada vez es más frecuente ver perros en conjuntos residenciales, parques y centros comerciales. Bogotá es una de las ciudades con mayor tenencia de mascotas, seguida de Medellín y Cali. Se estima que el 40 por ciento de los hogares bogotanos tienen una mascota, siendo el perro la preferida por la mayoría.



El crecimiento de las mascotas se puede explicar por múltiples factores como los cambios demográficos, en los hábitos de consumo y en las preferencias de las recientes generaciones, donde muchos más hogares optan por una mascota como sustituto de hijos; otros los acogen como animales de compañía, apoyo terapéutico, afecto y hasta protección. Esta nueva realidad tiene impactos significativos en la ciudad.



Para empezar, ha venido creciendo la economía alrededor de las mascotas en sectores como alimentación, cuidado, atención veterinaria, servicios de peluquería, aseo, paseadores y hasta la industria de accesorios –ropa, mantas, juguetes y muchos artículos para su bienestar–, a tal punto que el mercado se ha especializado en bienes y servicios según razas, edades y tamaños.



Cálculos estiman que en el 2020 el mercado nacional movió cerca de 3,7 billones de pesos, una cifra que puede ser mucho más alta después de la pandemia. Según el Observatorio de Desarrollo Económico, en la ciudad hay cerca de 2.500 establecimientos de comercio que prestan servicios para mascotas.



Es posible que la cifra sea más alta, pues también hay una alta informalidad en los servicios que hoy se ofrecen. Un ejemplo son los paseadores de perros, para los que no hay una reglamentación del Distrito que defina qué habilidades deben certificar, cuántos perros pueden llevar al mismo tiempo y por cuáles sitios pueden transitar. Igual reglamentación se requiere para las guarderías caninas o ciertos servicios adicionales que prestan las clínicas veterinarias.



Pero no solo ha crecido la economía: también han aumentado los problemas de convivencia entre los propietarios de mascotas y vecinos en los conjuntos residenciales por ruido, suciedad y malos olores en las áreas comunes. De hecho, varias administraciones están destinando áreas para uso exclusivo de mascotas, mientras actualizan los manuales de convivencia de propiedad horizontal para atender esta nueva realidad. Hay que recordar que el Código de Policía menciona que en las zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos residenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traílla y, en el caso de los canes potencialmente peligrosos, además irán provistos de bozal y el correspondiente permiso.

Los problemas en la propiedad privada, a su vez, se están trasladando al espacio público, como parques y plazoletas. En dichos lugares las mascotas corren sin correas para hacer ejercicio y divertirse con otros perros. Sin embargo, no todos los dueños de mascotas son responsables del comportamiento de su animal y omiten recoger los excrementos, o si lo hacen, dejan la bolsita en el andén, esperando que pase el servicio de aseo y la recoja. Mientras tanto, los niños y otras personas que disfrutan los parques deben soportar los malos olores y evitar pisar los excrementos.



Frente a esto, el Concejo de Bogotá no ha hecho nada por reglamentar el artículo 122 del Código de Policía, que lo insta a regular, mediante acuerdo, el ingreso de mascotas a las zonas de juegos infantiles ubicados en las plazas y los parques del área de su jurisdicción.



No se trata de prohibir las mascotas en el espacio público, se trata de aprender a convivir con ellas en una relación mediada por el respeto, en la que el comportamiento de cada mascota no afecte las actividades de otros en las zonas verdes, y viceversa. No hay que olvidar que los perros son completamente incapaces de asumir la responsabilidad de sus propias acciones, es el propietario quien debe responder.

El problema no es exclusivo de Bogotá; hay ciudades en el mundo que han llegado al punto de tener parques exclusivos para perros, otras menos radicales están incorporando en el mobiliario urbano juegos para mascotas y canecas especiales para sus excrementos.



De cualquier manera, la tenencia de mascotas debe tenerse en cuenta en la planeación urbana de la ciudad, al menos garantizando espacios multifuncionales y trabajando estrategias de cultura ciudadana que promuevan el disfrute de la ciudad entre ciudadanos y mascotas.

OMAR ORÓSTEGUI

DIRECTOR DE FUTUROS URBANOS

