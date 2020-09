Últimos ajustes a norma de ‘pico y placa’ que arranca este martes

Tras seis meses de pandemia en los que el Distrito levantó la medida de ‘pico y placa’ para garantizar una movilidad más segura, la ‘nueva normalidad’, que empezó hace pocas semanas, obligó a que la restricción volviera a operar.



Esto por los interminables trancones que se han presentado en los últimos días en los principales corredores de la ciudad. Realidad que obligó a la Secretaría de Movilidad de la ciudad a presentar una propuesta operacional de cómo funcionaría la restricción en esta fase de la pandemia.

(Le recomendamos: Así ven los expertos el regreso del 'pico y placa' en Bogotá).

Lo primero que debe saber es que, en definitiva, el ‘pico y placa’ regresa mañana. Sin embargo, todavía no hay normas claras de cómo se aplicará, pues hasta ahora lo que hay es un proyecto de decreto que no es definitivo.



La razón es que la entidad abrió la posibilidad de que los ciudadanos envíen sus propuestas o sugerencias para el regreso de la restricción. Esta opción estará abierta hasta hoy a las cuatro y media de la tarde, hora en la que funcionarios del Distrito se reunirán para revisar las opiniones ciudadanas y publicar el decreto final que regirá el regreso del ‘pico y placa’.



Esto significa que lo que se sabe, por ahora, es la propuesta del Distrito, que contempla lo siguiente: las placas terminadas en número par tienen restricción en los días pares, y si el último dígito es impar, la restricción les aplicará en las fechas impares. Hasta aquí no habría ningún cambio.



(Lea también: Del CAI al 123 / Voy y vuelvo).



El horario iría de 6 a. m. a 8:30 a. m. y de 4 p. m. a 7:30 p. m. Este es el primer cambio, pues disminuiría una hora en la jornada de la tarde.



En cuanto a los días que aplicaría la restricción también hay cambios. Movilidad incluyó en el cronograma de ‘pico y placa’ el día sábado.

Esta fue una de las noticias que más ha generado polémica, pues tanto los ciudadanos como el sector privado han manifestado que es el único día que tienen las familias para salir a hacer diligencias y dinamizar el comercio en la ciudad.



Por otro lado, hay quienes dicen que la restricción el día sábado es conveniente para la ciudad. Sin embargo, cuestionan el horario argumentando que los días sábados la congestión se presenta desde las once de la mañana hasta las cinco de la tarde.



(Le recomendamos: 10 claves para hacer una ciudad a la medida de los niños).



Otro cambio propuesto es en materia de excepciones, pues además de los 16 tipos de vehículos exentos de la norma por el decreto 846 de diciembre de 2019, se sumarían otras dos.



La primera es para vehículos híbridos de fábrica, cuya motorización sea por combustión y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.

Los propietarios de este tipo de carros tendrían que solicitar el permiso ante la Secretaría de Movilidad y la entidad tendría 20 días para otorgarlo o no.



Y la segunda excepción nueva aplicaría para los vehículos que se movilicen con tres o más personas, incluyendo al conductor.

(Además: El policía no necesita permiso para usar armas de fuego).

El Distrito explicó que esta medida ayudaría a optimizar el uso de los carros particulares y a mejorar la movilidad en la ciudad.



La propuesta establece, además, que las personas que necesiten estar exceptuadas de la restricción podrán hacerlo a través de un ‘pago por congestión’ por 2’066.000, contribución que les permitirá transitar sin la medida por seis meses.



Sumado a este pago, las personas tendrán que hacer un aporte a la ciudad. Pueden elegir entre realizar una donación del 10 % del permiso a Bogotá Solidaria en Casa o participar en un programa de reciclaje promovido por la Uaesp, en el que el ciudadano tendrá que entregar 15 kilos de reciclaje hecho en casa en tres meses.



La Secretaría de Movilidad explicó que la propuesta para el nuevo ‘pico y placa’ contempla cuatro factores: congestión vehicular, siniestralidad vial, afectación al transporte público y calidad del aire.



(Lea también: Estas serán las marchas y los plantones en Bogotá por el Paro Nacional).



“Hemos visto que en las últimas dos semanas la congestión vehicular ha afectado muchísimo, principalmente en diez de los catorce principales corredores de la ciudad. En estos corredores, la velocidad promedio que tenemos en hora pico está por debajo de la velocidad que teníamos pre-covid en una semana típica en febrero”, explicó Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad.

Tomamos la determinación de reinventarnos esta nueva restricción vehicular migrando

a un esquema más parecido a cargos por congestión FACEBOOK

TWITTER

El funcionario aseguró que la propuesta del Distrito de reinventarse la medida tiene dos objetivos: “Favorecer las velocidades de las personas que se mueven en transporte público y utilizarlo como medida de mitigación ambiental”, puntualizó.



Se espera que hoy al final de la tarde se conozca el decreto final, pues las autoridades ya anunciaron que el ‘pico y placa’ volverá a regir mañana. Además, habrá un grupo élite para la atención de choques simples, procedimientos que tardarán siete minutos en ser atendidos.

(Le puede interesar: Nuevos detalles de lo que pasó en los días de protesta).

6 preguntas a la Secretaría de Movilidad:

Nuestros lectores enviaron algunas preguntas con respecto al regreso del ‘pico y placa’. Estas fueron las respuestas de la Secretaría de Movilidad:



¿Qué va a pasar con las motos?



Por ahora, las motocicletas no tendrán restricción en la circulación.



¿Se mantiene el día sin carro para el 22 de septiembre?



No. Ese día empieza a regir la restricción vehicular.



¿Qué pasa si mi vehículo termina en placa par y mi cédula también, tendría restricción el mismo día con el ‘pico y cédula’?

​

El ‘pico y cédula’ solo aplica para compras y diligencias bancarias. Para trabajar, acceder a servicios médicos, restaurantes, hoteles, droguerías, museos y bibliotecas la restricción no aplica. La nueva restricción vehicular contempla la opción de circular con 3 o más pasajeros y busca hacer usos más racionales del vehículo particular.



(Le recomendamos: Más pobreza y violencia para las mujeres, los efectos del covid).



¿Es un hecho que el ‘pico y placa’ irá hasta el día sábado?



Esa es la propuesta de la Secretaría de Movilidad y hace parte del proyecto de decreto que estará sujeto a cambios según las sugerencias de los ciudadanos hasta hoy.



¿Cómo puedo enviar mis propuestas a la Secretaría de Movilidad?



Debe ingresar a la página web de la entidad y entrar a la pestaña ‘Normatividad’, luego entrar al enlace ‘Proyecto de Acuerdo, Decreto y Resolución’, allí debe buscar el proyecto de resolución más reciente, el que corresponde a la restricción vehicular, consultarlo y enviar sus sugerencias y opiniones al correo electrónico indicado en la plataforma.



¿Hasta cuándo tengo plazo de enviar mis propuestas?



Usted podrá enviarlas hasta hoy, 21 de septiembre, a las cuatro y media de la tarde, a través de la página de la entidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

En Twitter: @BogotaET