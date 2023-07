Una masacre fue lo que ocurrió en la mañana del sábado a plena luz del día en el barrio Rincón del Lago, de la comuna cuatro Cazucá, en el municipio de Soacha. Sobre las 9 de la mañana, tres hombres de una misma familia fueron ultimados con arma de fuego en la puerta de su negocio, tras, al parecer, no haber pagado una vacuna que miembros de un grupo delincuencial les estarían cobrando.



Según el primer reporte del coronel Diego Fernando Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, los responsables del homicidio habrían sido dos hombres de origen cartagenero que pertenecían a la banda criminal denominada 'los Paisas' quienes están vinculados a hechos de tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos como los de Orlando Jácome, Yeisson Orlando Jácome y Brian Duván Jácome, quienes fueron asesinados este fin de semana dentro del montallantas familiar que administraban.



Testigos de los hechos señalaron que los delincuentes entraron al negocio a eso de las 9 de la mañana y tras recibir la negativa del supuesto pago abandonaron el lugar. Sobre las 12 del día regresaron con la orden de asesinar al padre y sus dos hijos. Una de las víctimas, el hijo del medio, salió a la puerta y fue el primero en caer a manos de los delincuentes, luego fueron por el hermano menor y su padre.



Aunque la Policía señala que aún no se puede establecer si el hecho se trató de un ajuste de cuentas o una retaliación por no pagar la famosa vacuna, lo cierto es que ambos delitos, bien sea el homicidio o la extorsión, han venido en reducción en el municipio vecino; no obstante, dicen los investigadores, que aunque son menos, los casos cada vez son más violentos.

El crimen ocurrió al interior de un montallantas. Foto: EL TIEMPO

Los dos presuntos responsables del hecho fueron capturados por las autoridades, así lo confirmó el comandante de la Metropolitana de Soacha. Serán procesados por homicidio y tráfico y porte de armas. No obstante estas capturas, se desplegó un operativo para dar con el paradero de otros hombres que también estarían implicados en el asesinato.



Entre enero y mayo de este año se registraron 15 casos de extorsión en Soacha; de ellos, cuatro registros corresponden a una extorsión directa, siete por medio de llamadas telefónicas, dos por redes sociales y otras dos sin el empleo de armas. Durante el mismo periodo de 2022, el conteo de casos llegó a 27 y la modalidad más usada fue la extorsión directa con intimidación y la llamada extorsiva.



Por el lado de los homicidios en Soacha, el panorama es similar. Entre enero y mayo del 2022 fueron 66 homicidios intencionales: 17 con arma blanca y 49 con arma de fuego. Para el mismo periodo de este año el conteo es de 45 casos: 13 con arma blanca, 29 con arma de fuego y cuatro con objetos contundentes.

Remonte de 'los Paisas'

Ante la posibilidad de que estos homicidios de la familia tuvieran como móvil la extorsión; hay que recordar que la semana pasada, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se refirió a las extorsiones que estarían recibiendo algunos alcaldes de la región y señaló que estas no provendrían de grupos armados sino de delincuentes de menor rango.



Aunque los datos podrían ser alentadores, hay algo que sí tiene en alerta a las autoridades y es el reposicionamiento del grupo de 'los Paisas', que no solo está en Soacha, sino que controla las economías ilegales de Suba, Usaquén y otros sectores del norte de Bogotá. Esa organización, que tiene nexos con la oficina de Envigado, en Medellín, ha librado una guerra a muerte con el 'Tren de Aragua', para detener su expansión en el negocio de la droga.

Este es el presunto responsable de masacre en Soacha. Foto: Policía de Soacha

En Soacha, la Defensoría del Pueblo, desde 2018, ha venido alertando sobre las labores de extorsión y control territorial que 'los Paisas' desarrollan, particularmente en la comuna 4 de Cazucá, justo donde asesinaron a la familia este fin de semana.



Se tiene evidencia de que este grupo delincuencial no solo realiza labores de extorsión, sino que obliga a los menores a vender estupefacientes a cambio de mantener con vida a sus familias, tiene redes de préstamos ilegales 'gota a gota' y han sido los responsables de casos de desplazamiento al obligar a familias a salir de sus predios por temas de territorialidad.



En 2020 y 2021, la misma entidad lanzó otra alerta temprana sobre la situación criminal de 'los Paisas' en Cazucá. 'Los Paisas' han desplegado diferentes mecanismos de operación, para obtener el dominio de las economías ilegales mediante un extenso repertorio de violencia que incluye: acciones para generar terror como asesinatos ejemplarizantes, imposición de normas de conducta, amenazas, extorsiones, desplazamiento interurbano, despojo, entre otras”, señala el documento.



Jonathan Toro

REDACCIÓN BOGOTÁ

