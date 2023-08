Claudia llegó a la capital, procedente de Cartagena, con la esperanza de conseguir un mejor trabajo. Pero aquí su vida se convirtió en un verdadero suplicio.



Ella vio una oferta de empleo en las redes sociales y acordó todo para aplicar a la oportunidad. “El trabajo era para ser recepcionista en un establecimiento comercial. Pero cuando fui a trabajar llegué a una casa que se me hizo muy extraña por la ubicación”.



Aquel día, ella tocó la puerta y un hombre le abrió. “Recuerdo que me invitó a seguir y luego me pidió la cédula. Al comienzo pensé que eso era algo normal, pero nunca me la regresó. Después me hizo pasar a un estudio improvisado y me empezó a tomar fotos y a indagar cosas sobre mi familia para asegurarse de que efectivamente estuviera sola en la ciudad”.



Ese fue el preludio de su pesadilla. “Se puso agresivo y me dijo que me desnudara. Me negué, pero sacó una pistola y ahí empezó toda mi desgracia. Los siguientes meses fui sometida a tratos inhumanos, golpes y violaciones. Tenía que acostarme hasta con diez hombres en una noche, de lo contrario me amenazaban con matar a mi familia”. Sin duda, un relato aterrador. Este solo fue uno de los casos denunciados por la concejal de Bogotá, Gloria Díaz. Y, lamentablemente, este tipo de hechos van en aumento en Bogotá.



Cifras

En el 2022 se registró un total de 61 víctimas ingresadas a la ruta de trata de personas, de las cuales 13 eran hombres y 48 eran mujeres. En el transcurso de 2023, con corte al 30 de junio, un total de 17 víctimas fueron ingresadas, de las cuales 16 son mujeres y la otra persona es un hombre.



Esta situación generó un refuerzo en las medidas lideradas por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, que está luchando en el control de este flagelo en la capital con el apoyo de otras instituciones.



Durante el 2023 se han realizado 12 operativos para la prevención del delito de la trata de personas con finalidad de explotación sexual en las localidades de Los Mártires, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usaquén y Chapinero.



También se busca concientizar y educar a usuarios, viajeros y personal del aeropuerto internacional El Dorado sobre la problemática asociada a este delito, haciendo énfasis en la explotación sexual en contextos de turismo y la socialización de la ruta de atención integral liderada por el Distrito Capital.



El propósito de la Ruta de Atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas es brindar orientación y acompañamiento psicosocial y jurídico para las víctimas que se encuentren en la ciudad de Bogotá, a partir de la articulación oportuna y eficaz de los servicios de asistencia con base en los principios de buena fe, dignidad, confidencialidad, información, así como la igualdad y la no discriminación consagrados en el Decreto 1066 de 2015.



“Desde la Secretaría de Gobierno seguimos comprometidos con el fortalecimiento de las capacidades y articulación con las demás entidades distritales y nacionales, responsables en la prevención, detección y atención de las víctimas de trata en todas sus finalidades, especialmente, la relacionada con la explotación sexual”, afirmó José David Rivero Namen, secretario de Gobierno.



