Un salvavidas les botó el Gobierno Nacional a los sistemas de transporte público del país, entre ellos el sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá. En la madrugada de este viernes, el Congreso aprobó una adición presupuestal por un billón de pesos para ayudarles a superar el déficit fiscal que reportan y que las ciudades no tienen cómo financiar.



En el caso de Bogotá se necesita que la Nación le gire al menos 580.000 millones de pesos para garantizar la operación hasta final de año. El Distrito, según conoció EL TIEMPO, aspira a que le toque un poco más de 600.000 millones de pesos.

Sin embargo, la entrega de la plata exige que los municipios se sienten este año a renegociar los contratos con los operadores, un proceso que en el caso de Bogotá no será nada fácil.

“En Bogotá al fin vamos a poder empezar una renegociación de los contratos de operación de TransMilenio totalmente ventajosos para los privados y abusivos con los bolsillos de los bogotanos que dejó la anterior Alcaldía de Enrique Peñalosa”, señaló la alcaldesa Claudia López en un tuit al destacar la aprobación de la adición presupuestal para este 2023.



Y su predecesor le respondió también en redes sociales: “Frente a su desastrosa incompetencia, la alcaldesa Claudia López vuelve a recurrir a las sugerencias calumniosas. ¡Qué daño le ha hecho a la ciudad! Felizmente a Bogotá solo le quedan 6 meses de Claudia López”.

Por acuerdo entre las Alcaldías, gobierno nacional y aprobación en el Congreso de la República ingresa un billón de pesos de apoyo al transporte público y nos autorizan iniciar renegociación de los contratos con operadores privados para que también… pic.twitter.com/yWfuNnNGAe — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 23, 2023

Dijo que es “un absurdo” creer que con una cláusula (en la adición presupuestal) los concesionarios cambiarán los contratos. “Ellos ya tienen un contrato que se ganaron y la discusión de dónde va a salir la plata no es problema de ellos, y si no hay plata, simplemente demandan. Eso es politiquería de Claudia López. Sería maravilloso que se logre rebajar los costos”, indicó Peñalosa.



La operación del sistema en la capital del país se proyecta que costará un total de 5,4 billones de pesos en este 2023 y los ingresos por pasajes apenas alcanzan a 2,5 billones (el 45 %). Es decir que el déficit asciende a 2,9 billones, que deben cubrirse con aportes del Distrito y la Nación, a través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).



El que más impacta al fondo es el componente zonal (los buses azules), con el 80 por ciento del déficit. El 20 por ciento restante corresponde al troncal (los articulados y biarticulados).

Los operadores

La dificultad de una renegociación no solo es porque son contratos ya suscritos, algunos desde 2010, en los que las partes pactaron unas condiciones técnicas y financieras, sino también porque para cualquier modificación se necesita que ambas lleguen a acuerdos.



Además, no se trata de un solo operador, son al menos 20, y entre todos se reparten la gran bolsa de recursos de acuerdo con los términos de cada contrato. En el componente troncal del SITP, la concesión encargada de proveer los vehículos recibe una remuneración por cada bus y el que los opera, por kilómetro recorrido.



El 80 % del déficit se origina del componente zonal. Foto: César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO

En el modelo zonal hay tres factores de pago: uno es por bus, en el caso del proveedor, y los otros dos son por kilómetro recorrido y pasajero transportado, para los operadores de los automotores.



En total son 47 concesiones, entre los que proveen los buses, los que operan (en los componentes zonal, troncal y alimentador), el Cable de Ciudad Bolívar, el operador público La Rolita y el recaudo de los pasajes, a cargo de Recaudo Bogotá. Solo dos están terminando este año (una de la fase 2 y el cable) y el resto lo harán entre 2028 y 2037.



Varios de ellos indican que desde la pandemia, cuando cayó drásticamente el volumen de pasajes, vienen arrastrando problemas financieros y hoy las cifras están en rojo, principalmente los de la fase 3 (primeras concesiones).



Después de la pandemia, según un directivo de uno de los concesionarios que pidió reserva del nombre, se han presentado una serie de hechos que les agravan la situación: las marchas y el vandalismo, el mayor tiempo de las rutas por las obras en la ciudad, las altas tasas de interés, las alzas del dólar, el desabastecimiento de conductores y la evasión, que se pasó del 12 al 40 por ciento.



“Todos esos temas nos están pegando durísimo y si nos vamos a sentar a negociar, tendrían que pagarnos todo ese desequilibrio económico en el que quedamos”, señaló el directivo de una concesión.

Qué dicen los expertos

Carlos Alberto Sandoval, exsecretario de Hacienda, dice que “la negociación con los operadores es posible, pero muy difícil, porque las deudas (contraídas por las concesiones) existen en el marco de los contratos vigentes”.



Agrega que los costos de los operadores “son reales y están bien sustentados y por eso les deberían pagar todo”.



Édgar Enrique Sandoval, exgerente de TransMilenio, dice que la razón de incluir la renegociación en la ley es para “de algún modo condicionar el aporte de los recursos a los sistemas” y que el “desequilibrio económico lo pueden alegar sin necesidad de esta ley ambas partes”. Advierte que se puede estar poniendo en riesgo “la seguridad jurídica, el empleo y la prestación del servicio público”.



El no pago es uno de los principales factores que incrementa el déficit del sistema. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

No obstante, Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, considera que la renegociación de los contratos es posible y no es una condición para que la Nación haga el aporte. “Solo es un llamado a sentarse a negociar”.



Agrega que el Congreso “apagó un incendio grave, pero el lío no está resuelto” y señala que es necesario buscar que el sistema sea sostenible, es decir, que cuente con los recursos permanentes para que no se esté cada año yendo al Concejo o al Congreso por una adición presupuestal.

Recuerda que esta es la cuarta ocasión, desde octubre de 2021, que el Gobierno Nacional destina recursos para los sistemas de transporte.



Hidalgo cree que sí hay una alternativa que se puede acordar con los concesionarios del componente zonal, que es donde está el mayor déficit, y es “reducir el costo por kilómetro recorrido y aumentar el pago por pasajeros. Sería una salida sensata que los operadores compartan en mayor medida el riesgo de la demanda (de pasajeros) a la que hacen actualmente”.



En la misma línea, Ómar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, dice que el déficit viene creciendo de manera constante desde 2012, con la entrada en operación del SITP, y que se acentuó después de la pandemia.



“Aunque no han faltado los esfuerzos por mejorar las fuentes de financiación (multas de tránsito, concesiones, pico y placa solidario, parqueo en vía), estos no han sido suficientes frente a la dimensión financiera del problema”, afirma Oróstegui.



El docente agrega que no es sencilla una renegociación y no faltarán las interpretaciones jurídicas y demandas. “Es necesario conocer la estructura financiera de operación de los privados y del público (La Rolita), y que se involucre Soacha y la Gobernación de Cundinamarca”, concluye.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ - EDITOR DE BOGOTÁ

LAURA MERCADO - REDACCIÓN BOGOTÁ