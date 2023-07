“El robo perpetrado el jueves pasado en la carrera 7.ª con calle 98, en el barrio Chicó Norte, de la localidad de Chapinero, es tan extraño que el CTI de la Fiscalía dispuso un equipo especial para averiguar cuál era el verdadero propósito de los dos hombres que, además de cometer varios atracos simultáneos, dejaron gravemente herido a un ciudadano.



(Lea también: Así fue la presión que llevó a Nicolás Uribe a dejar la Cámara de Comercio de Bogotá).

El hecho fue tan escandaloso que la alcaldesa Claudia López cuestionó la demora en el actuar de la Policía, pero también instó al Gobierno Nacional a reforzar el número de uniformados para la ciudad. “No puede ser que bloqueen la carrera 7.ª de esa forma”, afirmó la mandataria.



López lamentó que no obstante todos los esfuerzos y la inversión de 1,2 billones de pesos en seguridad y justicia, de los cuales 650.000 millones han sido para la Policía, eso no se vea reflejado en los resultados. “Eso no se compadece con los resultados que tenemos en mayor hurto, atraco y homicidio”. También dijo que hoy, Bogotá tiene menos policías que en 2016.

Facebook Twitter Linkedin

Estos son los dos señalados del robo en Chapinero. Foto: Policía Nacional

Por ahora se sabe que el primer objetivo de los delincuentes era una maleta, propiedad del conductor de un vehículo que transitaba por el sector. Ante su resistencia, atacaron con un arma de fuego. La víctima llegó a la Clínica del Country, donde se encuentra con pronóstico reservado. Su vehículo, según la Sijín, tenía dos proyectiles en su interior.



Lo que detonó el actuar frenético de los delincuentes a plena luz del día fue que cuando intentaron huir en su motocicleta, esta no les prendió. Entonces, dejaron tirado en la vía el automotor de placas DAM31E.

(Le puede interesar: Al día se reportan 54 ataques, en promedio, de perros contra personas en Bogotá).

Luego, los dos autores de estos hechos, cuyos rostros quedaron en videos de cámaras de seguridad y realizados por ciudadanos, intentaron hurtarle una moto a un domiciliario. Pero esta víctima se les resistió.



Desesperados, los delincuentes intentaron intimidar con armas de fuego a los conductores de otros vehículos que, aterrados, intentaban seguir su camino y así huir de la escena de los crímenes. Finalmente, lograron despojar de su vehículo a un taxista para huir hacia el sur de Bogotá. “Se ubicó a su dueño para que interponga la denuncia”, dijo la Fiscalía.



La Policía Metropolitana anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita la individualización y judicialización de los presuntos responsables de ese hecho que tiene conmocionada a la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Delincuentes robaron una moto y un taxi en la calle séptima con calle 98. Foto: Kevin Díaz, periodista de City TV.

(Puede leer: Regaño de Claudia López a Policía por robo en la séptima: 'Más de 15 minutos en llegar').

El secretario de Seguridad de Bogotá, Óscar Gómez Heredia, dijo que no iban a escatimar esfuerzos para encontrar y capturar a los autores de este hecho delincuencial sin precedentes en la capital. Por ahora, la Policía y la Alcaldía están haciendo circular un cartel con los rostros de los dos hombres.

Más noticias de Bogotá