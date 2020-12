Transporte ilegal, una bomba de tiempo en El Codito

Cuatro policías y dos civiles heridos fue el saldo que dejó, esta vez, una pelea histórica entre quienes quieren seguir trabajando en el transporte ilegal y las autoridades llamadas por la misma comunidad a poner en cintura a estos conductores, tildados, incluso, de mafia.

Claro, hay que mencionar que este modo de transporte pirata no surgió porque sí, sino por años de ausencia de rutas que llevaran a los ciudadanos más pobres de Usaquén a barrios periféricos, como Cerro Norte, en donde incluso ahora se ven hombres y mujeres caminando durante horas para llegar a sus casas o trabajos.



Fue por esto que surgieron los llamados ‘carritos’ que trabajan desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche desde el mirador 330 (arriba en el barrio El Codito), hasta el centro comercial Santa Fe y se devuelven.



Cobran entre 1.000 y 1.500 pesos por llevar a los usuarios y hay una persona encargada de controlar que cada tres minutos salga un vehículo. Uno de los líderes de este medio de transporte le dijo a este medio: “Los que manejamos somos residentes de los mismos barrios, hace años al ver que no teníamos el servicio, tomamos la opción de colocar nosotros transporte para subir y bajar a nuestras familias, amigos y vecinos”.



Pero otras versiones indican que es un medio de transporte inseguro, que no respeta las normas de tránsito y que es altamente contaminante.



Todo esto fue el caldo del cultivo para el reciente estallido, que no ha sido el único. En febrero de 2019 los residentes del sector y comerciantes se armaron con palos y piedras para impedir que la Policía de Tránsito inmovilizara algunos carros que prestaban el servicio de transporte informal.



Esta vez, y según la versión del general Óscar Gómez Heredia, todo se inició cuando la policía de la zona llevaba a cabo un operativo de control del transporte ilegal, por petición de los mismos transportadores de la zona y de la comunidad. “Por eso se detuvo un vehículo en el que se trasladaban cuatro personas que son conducidas a la estación de policía”, aseguró.

Luego, agregó, una de estas personas se montó al carro y emprendió la huida. “El carro es interceptado por la policía en la calle 182 con 4.ª. Allí, esta persona procede a lanzar el vehículo a nuestros uniformados. Uno de ellos queda herido con un trauma de cadera y 3 más quedaron lesionados”.



No obstante, Heredia también aceptó que en “hechos confusos”, que serán materia de investigación de la Fiscalía General de la Nación, dos de los policías de la zona dispararon dejando como saldo a dos civiles con heridas de arma de fuego, uno de los cuales se encuentra en estado crítico.



Otra es la versión de uno de los conductores de la ruta ilegal que estuvo involucrada en el incidente, y cuyo vehículo tiene cuatro impactos de bala. Ellos aceptaron que escaparon de la policía y que buscaban guardar el carro en un parqueadero y que, en esa huida, se encontraron de frente con una moto de la policía cuyo agente, aseguran, los amenazó con un arma.



Luego, agregan, escucharon los disparos. “Cuando los policías ven que nos damos a la fuga nos hicieron disparos que pegaron en la parte de atrás de la camioneta. Ahí fue donde impactaron a mis compañeros, a uno en la cabeza y al otro en la espalda”.



Aseguró también que nunca atropellaron a ningún agente de la policía y que como prueba está que el vehículo no está rayado en su parte delantera. “Como pueden ver, los tiros entran es por la parte de atrás”.



Mónica Mujica, madre del joven herido en la espalda, dijo que vio cuando los agentes de la policía lo sacaban bruscamente del carro supuestamente para llevarlos al hospital. “Yo me agustié porque vi a mi hijo lleno se sangre y al otro muchacho que los bajaban tan bruscamente. Yo dije, lo mataron”.



Según el Centro Regulador de Urgencias, ambos fueron remitidos y están siendo atendidos en el hospital Simón Bolívar. Cuando llegaron tenían politraumatismos y tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente.



Las reacciones por este hecho, aún confuso, no se hicieron esperar. El concejal de la Alianza Verde Diego Cancino dijo que en el operativo se pretendía sancionar a varios carros que incurrieron en esta conducta ilegal y que lo que hay que investigar es cuál de todos fue el que habría atropellado a los policías.



“Entre los heridos hay un menor de edad que está en coma inducido. Ya le hicieron la intervención quirúrgica. La bala le atravesó el cráneo. Al otro muchacho la bala le atravesó la espalda, pero ya está mucho mejor. “Yo creo que estas irregularidades, como el transporte ilegal, se deben sancionar pero en ningún caso debe haber brutalidad policial y menos en contra de los civiles”.



Problema difícil de controlar

No obstante todos los esfuerzos de entidades como la Secretaría de Movilidad y de la Policía Metropolitana, lo cierto es que estos no han sido suficientes para que el transporte ilegal desaparezca.



La Superintendencia de Transporte expidió la Circular externa 015 del 20 de noviembre de 2020, en la que se conmina a las autoridades para que actualicen su ‘Plan estratégico de vigilancia y control del cumplimiento de las normas de transporte y tránsito’, para la vigencia 2021. Este plan permite a la Superintendencia y a la ciudadanía ver cómo cada autoridad va a combatir el transporte ilegal en su jurisdicción.



De otra parte, instruye a las autoridades para que ante la prestación de transporte ilegal no solo se apliquen las sanciones de la ley de tránsito, sino también las sanciones del régimen de transporte terrestre, que pueden llegar hasta 700 s.m.m.l.v. por cada infracción, entre otras.





