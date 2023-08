“Ya las personas de talla grande sufrimos a diario como para también tener problemas en el transporte público. Por la incomodidad de los torniquetes he llegado a pagar hasta dos pasajes para poder pasar”, dijo Kika Medina, habitante de la localidad de Suba que frecuenta una ruta zonal.



(Lea también: Las dificultades para hacer transbordos en el transporte público de Bogotá).

Como ella, son varios los ciudadanos que han manifestado que los torniquetes ‘anticolados’, tanto en los buses azules como en el sistema troncal, les generan incomodidad a los usuarios de talla grande o que tienen alguna discapacidad física.



Estos elementos se hicieron con el fin de combatir la evasión del pasaje en el transporte público, pues más del 20 por ciento de los usuarios incurren en esta práctica.



En los buses zonales (azules), con ayuda de los concesionarios, se implementó una estructura alrededor de los torniquetes tradicionales de acceso a los vehículos, mientras que en varias estaciones y portales del componente troncal (rojo) se instalaron torniquetes de piso a techo, conocidos como BCA.

Facebook Twitter Linkedin

Nuevos torniquetes en TransMilenio. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Más allá de un tema de evasión o infraestructura, estos torniquetes, según ha denunciado el concejal Álvaro Acevedo, podrían estar vulnerando el derecho de cientos de personas.



“Los ciudadanos de gran talla u obesos no pueden ingresar libremente a los buses por donde suben normalmente las otras personas. Tienen que pedirle al conductor la posibilidad de ingresar el bus a través de la puerta de atrás o la del medio” explicó Acevedo.



En este punto coincidió Medina, quien comentó que cuando le ha pedido al conductor que le habilite la puerta del medio no ha recibido una respuesta agradable o le han negado esta posibilidad.

No solo de tallas grandes; si eres bajita, no puedes pasar con el bolso o maleta FACEBOOK

TWITTER

“Suba es una zona con muchos colados, por lo que a veces cuando pido que abran la puerta siento que me miran mal. Cuando lo han hecho no falta la persona que aprovecha y se cuela, entonces realmente es una situación complicada”, señaló.



Estos torniquetes también estarían afectando a personas con alguna discapacidad física e, incluso, a las que tienen baja estatura.



(Le puede interesar: Increíble historia del agente encubierto que se jugó la vida para capturar a 32 jíbaros).

“Esas registradoras ‘anticolados’ son incómodas para personas a las que nos falta una pierna o que tienen otro tipo de discapacidad. En cambio, son escaleras para los que no pagan pasajes”, dijo un usuario afectado en sus redes sociales. “No solo de tallas grandes; si eres bajita, no puedes pasar con el bolso o maleta”, agregó otra usuaria.



En este sentido, el concejal Acevedo propuso que se deberían instalar “mecanismos electrónicos” que controlaran la subida y bajada de pasajeros “sin necesidad de registradoras”. Además, les solicitó a la Secretaría de Movilidad y a TransMilenio buscar alternativas para mejorar la accesibilidad de las entradas al sistema de transporte público.



“No hay que dejarlo pasar y acostumbrarnos a esas realidades. Debemos reportar lo que está pasando y buscar soluciones entre todos”, agregó Medina.



(Puede leer: Video: Tractomula arrastró a vehículo en medio de un acto de intolerancia en Bogotá).

TransMilenio responde

Ante estas críticas, TransMilenio recalcó que, en el caso de los torniquetes en los buses zonales, “se contempló el estricto cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas (NTC), que rigen y establecen las características y condiciones técnicas para los vehículos automotores que prestan el servicio de transporte público de pasajeros”.

Facebook Twitter Linkedin

TransMilenio dice que 'se hicieron los estudios necesarios'. Foto: Twitter: @AndrsTrece

Agregó que son consientes de que estos dispositivos pueden generar incomodidad porque se disminuye el espacio de acceso al bus. Sin embargo, la empresa afirmó que “se hicieron las pruebas necesarias con diferentes poblaciones para que las mujeres embarazadas y personas de contextura gruesa, entre otros, pudieran pasar sin mayores problemas”.



En ese orden de ideas, TransMilenio indicó que el ingreso se debe hacer de lado y no de frente, por lo que en cada bus hay señalización con las indicaciones.



Con respecto a las ‘piso-techo’ del sistema troncal, señalaron que “para las personas en condición de discapacidad o comunidad usuaria con coches para bebés y menores de edad, el ingreso está previsto a través de las barreras de control de acceso tipo ‘pasillo motorizado’, que se instalan conjuntamente en las estaciones”.



Actualmente, están presentes en el portal Tunal, las estaciones Santa Lucía, Calle 22 y Héroes, y las 4 estaciones del TransMiCable.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá