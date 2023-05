Bogotá llega al mes cinco del año con un panorama complejo en materia de criminalidad. Los avances obtenidos en reducción de homicidios al cierre de 2022, este año, revirtieron la tendencia y han crecido 12,2 por ciento, los hurtos a personas subieron 11,1 % y a viviendas 11,2 %. La nueva comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Sandra Patricia Hernández habló con EL TIEMPO y explicó cuales serán los desafíos que tendrá que atender y cuáles son los cambios que ella vislumbra para la institución.

Sandra Patricia Hernández asumió como la nueva comandante de la Policía de la ciudad.

¿Cuál va a ser su estrategia para mitigar el impacto del hurto en Bogotá?

Yo sé que el general Triana lideró una estrategia muy importante y muy cercana a la comunidad, pero, más allá de lo que ya se haya hecho, ahora lo que importa es el compromiso, primero para motivar a nuestros policías para que respondan de forma inmediata ante el clamor ciudadano. También, rodearnos de la comunidad que quiere a la ciudad y que quiere a la Policía, para que nos apoye.

¿Cree que tiene todas las capacidades operativas para poder cubrir la ciudad?

Yo sé que nunca seremos suficientes, pero sé que con la actitud, la preparación y ese respeto por la dignidad del otro sé que podemos desarrollar un importante trabajo. Creo que el general Triana viene desarrollando unas líneas y unas estrategias muy puntuales, la idea es darle continuidad a todo este trabajo que se ha venido desarrollando de manera muy articulada con todas las instituciones.

¿Cuáles son los principales retos que usted llega a asumir en la Mebog?

Los retos son muchos, entre ellos trabajar en temas de seguridad urbana, en lo que aqueja más al ciudadano del común y es que por atracarlo, por hurtarle un celular, por descuido o por un factor de oportunidad él se vea agredido de manera física o que vulnere su integridad. La idea es comprometernos a focalizar esos sectores más álgidos, las zonas más críticas en horas específicas. Nosotros tenemos observatorios del delito que nos dicen mediante análisis qué es lo que le aqueja más al ciudadano y cómo ponerle un policía cercano que acuda cuando lo requiera.

¿Qué va a hacer con las estructuras multicrimen y con el aumento del homicidio?

Lo importante es trabajar articuladamente con la Policía Judicial y con la Fiscalía General de la Nación. Tener investigadores expertos que conocen del tema, trabajos investigativos muy rigurosos y también tecnología, porque eso es vital para cuando nosotros no tenemos suficiente pie de fuerza o la comunidad que nos rodea, pues la tecnología también es un recurso importante para nosotros poder identificar esos actores criminales y poder realizar investigaciones mucho más rigurosas, que realmente logren quitar de la ciudad el temor que tiene la gente por estas estructuras multicrimen que se han desplazado en algunas zonas de la ciudad.

Estuvimos en el Sumapaz y la situación es complicada, ¿usted ya revisó la zona o tiene un plan de trabajo allá?

En alguna oportunidad, cuando trabajé en la Metropolitana tuve la oportunidad de conocer esta localidad, y sabemos que es importante llevar la presencia no solo de la Policía Metropolitana sino del Ejército. Yo creo que es importante sentarnos con el general Triana para revisar el panorama y definir cuáles son las capacidades que se requieren para hacer un trabajo reforzado. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de sentarme con el general para articular el propósito que se tiene para esta localidad.

Myriam Rojas, Claudia López y Sandra Patricia Hernández Garzón. Foto: Fiscalía, Archivo EL TIEMPO y Policía de Bogotá

Tres puntos que van a ser claves en su gestión de seguridad en Bogotá...

Para mí, uno de esos es la seguridad urbana, que abarca toda la gama de los hurtos. También el tema del homicidio, que es bien sentido por la comunidad porque es la vida, la integridad del ser humano y sobre todo cómo preservarlo. Por supuesto, trabajar por las mujeres, el tema de la Patrulla Púrpura y trabajar con mis mujeres policías también será una prioridad como mujer general y sobre todo como la primera mujer comandante. Esta labor conlleva mucha responsabilidad y también un ejemplo inmenso para las mujeres que necesitan apoyo, y especialmente a quienes han sido víctimas de diferentes flagelos.

¿Qué significa esta designación como la primera mujer comandante de la Policía Metropolitana?

Para mí, esto significa no descansar. Esto no es un compromiso solamente como general sino como mujer, porque esta es la ciudad donde nací, crecí y me formé. Para mí es un orgullo poder representar a esta ciudad y hacer lo que me corresponde, entonces será mucho el trabajo, poco el descanso, más cercanía con la comunidad y lo más importante: con mis policías para que se mantengan motivados.

¿Ya habló con la alcaldesa Claudia López y la nueva fiscal seccional?

Todavía no he podido tener ese espacio. Ayer, la alcaldesa me marcó, muy dispuesta a trabajar articuladamente y pues haremos el mejor esfuerzo mediante un canal de comunicación muy abierto. Esperaremos el momento en que se haga oficial el nombramiento para sentarnos a hablar de un tema tan importante como es la seguridad en Bogotá, tanto con la Fiscalía como con la señora alcaldesa.

Ella es la nueva jefa de la Policía de Bogotá Esta es la nueva Jefa de la policía. Tuvo la oportunidad de hacer parte de la Metropolitana de la ciudad en varias ocasiones, además de ser una mujer muy estudiada, está casada con un oficial retirado y tiene tres hijos. Sandra Patricia Hernández Garzón Foto: ArchivoELTIEMPO

¿Cómo va a manejar los temas de contrainteligencia y la corrupción dentro de la Metropolitana?

Dentro de la política integral de seguridad es vital saber con quién es qué vamos a trabajar y en eso somos rigurosos. Tenemos una ley que nos permite encauzar la disciplina de nuestros hombres y mujeres y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para tomar las decisiones, y yo seré la primera en tener que sacar de la institución al personal que no esté comprometido y a esos que están en contra de la ley y de los derechos humanos. Actuaremos de acuerdo a la Constitución, la ley y los reglamentos.

¿Cuál es el mensaje para los bogotanos?

Quiero decirles a los bogotanos que estamos para servir, que no vamos a descansar y que tienen una Policía comprometida, que tan pronto asumamos este mando y el liderazgo nuestra primera línea será trabajar por la seguridad de los bogotanos para que se sientan seguros, atendidos y rodeados de su Policía.

REDACCIÓN ELTIEMPO

JONATHAN TORO

