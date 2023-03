Desde el próximo jueves 9 de marzo, y hasta el 24 de septiembre del 2024, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) cerrará el carril oriental de la avenida 68, entre las calles 12A y 24, para todos los vehículos excepto para el transporte público y los automotores de carga. El objetivo es permitir las obras del grupo 4 de la troncal alimentadora del metro, tramo que tiene un avance del 14,6 por ciento.



(Lea también: Imputan a exdirectora de la Uaesp por disponer residuos en zona de protección)

Para solventar este cerramiento –que tendrá varias etapas– y facilitar el tránsito de los conductores en sentido sur-norte, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció un plan de manejo de tránsito que incluye desvíos desde la calle 10.ª hasta la calle 24 o avenida Esperanza.

Quienes transiten hacia el norte por la avenida 68, deberán tomar la calle 10.ª al oriente, luego la carrera 65B al norte y girar nuevamente a la derecha por la 11. Posteriormente, tomar la carrera 65 al norte, la calle 17 hasta la 56, vía por la cual los conductores tendrán que llegar hasta la 22. Finalmente, los vehículos tendrán que tomar la carrera 60 y girar en la avenida calle 24 para retomar a la avenida 68 al norte. (Ver gráfico).



Aunque el cierre estaba anunciado para iniciar este lunes, el IDU anunció que este será progresivo y, por este motivo, dio a conocer el cronograma de los trabajos. Las labores en calle 12A empezaron con la instalación de ocho semáforos en las vías que recibirán los vehículos desviados, tareas que finalizarán este miércoles.

Facebook Twitter Linkedin

Cierre del costado oriental de la avenida 68 entre calles 12A y 24. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

Por casi un año y medio se podrá usar ese desvío permanentemente, pero no significa que si el contratista va terminando antes las vías, no podemos empezar nuevamente a mandar tráfico por la 68 FACEBOOK

TWITTER

El IDU recalcó que por este tramo de la vía se mantendrán dos carriles por los que podrán seguir circulando los buses de servicio público –se instalarán paraderos provisionales sobre la calzada– y los vehículos pesados, además de los peatones y los ciclistas.



“Este cierre tendrá el acompañamiento del personal de tráfico, así como del área de gestión social del contratista y de la interventoría”, explicó la entidad. En este tramo de la vía se construirán dos calzadas mixtas y dos carriles para buses de TransMilenio. Además, se realizará un paso peatonal deprimido en la intersección con la calle 13, por lo que el conectante oriente-norte de esta vía con la avenida 68 también fue cerrado.

.

“Por casi un año y medio se podrá usar ese desvío permanentemente, pero no significa que, si el contratista va terminando antes las vías, no podemos empezar nuevamente a mandar tráfico por la 68. Poco a poco se irán habilitando los carriles que están en concreto, que son los carriles futuros de TransMilenio”, aclaró Diego Sánchez, director del IDU.



En ese sentido, los conductores que frecuentan la vía consideran que, aunque es necesario, pudieron haber anunciado los cierres con más tiempo de antelación. “De por sí ya no se estaba moviendo el tráfico de la 68. Pero si cumplen con el tiempo acordado para hacer esta intervención creo que puede ser bueno para la movilidad en este sector”, agregó Daniel Galindo, uno de los conductores que diariamente usa este corredor.



CAMILO A. CASTILLO con reportería de NICOLÁS MACÍAS

Más noticias de Bogotá