'Bogotá Trabaja': abren 1.050 oportunidades laborales y así puede aplicar

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció la oferta de más de 1.050 puestos de trabajo y la convocatoria se hará a partir del miércoles 13 de marzo de 2024, cuando se hará una convocatoria laboral con la empresa Listos S.A.S.



Esta compañía en específico está en la búsqueda de operarios y operarias; auxiliares operativos de cine; y operarios y operarias de planta metalmecánica.

En caso de que quiera aplicar, es necesario que realice un registro en personas.serviciodeempleo.gov.co, luego debe dirigirse a la oficina principal de la Agencia Distrital de Empleo en la Carrera 13 # 27 - 84, entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m.



Por otro lado, la Agencia Distrital de Empleo también se encuentra buscando personas interesadas en trabajar en servicio al cliente. Los ciudadanos que quieran conocer detalles sobre estas ofertas, deben acercarse a la oficina de la Agencia los días lunes y martes, 18 y 19 de marzo. Desde las 9:00 a.m., hasta las 12:00 m.



Otros perfiles que se están buscando es el de operarios u operarias, auxiliares de cine, auxiliares de cocina y toderos o toderas; para aplicar puede acercarse los días martes y miércoles, 26 y 27 de marzo. Desde las 9:00 a.m., hasta las 12:00 m.



Las más de 1.000 ofertas se encuentran detalladas en la plataforma ‘Bogotá trabaja te conecta’, a la que pueden acceder todos los ciudadanos y ciudadanas desde cualquier lugar para buscar las diferentes convocatorias.



¿Cómo aplicar a 'Bogotá Trabaja'?

1. En principio, debe ingresar a www.bogotatrabaja.gov.co y dirigirse al banner ‘Bogotá trabaja te conecta’.



2. Genere todo el registro en caso de que sea un nuevo usuario, o de lo contrario inicie sesión con sus datos.



3. Complete la hoja de vida, suba todos los datos necesarios y asegúrese de que la información de contacto sea la correcta.



4. Haga la búsqueda de las vacantes disponibles y aplique, presentando la hoja de vida que llenó en el paso anterior.

