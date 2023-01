Luego de conocerse que la Corte Constitucional le ordenó a la Alcaldía de Bogotá abstenerse de realizar cualquier acción que impida el cumplimiento de un fallo de tutela de 2013 que había ordenado la restitución inmediata de la plaza de toros de Santamaría como lugar permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, fueron varios los toreros que salieron a celebrar esta decisión.



El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Alcaldía de Bogotá señalaron que no han sido notificados de la decisión, por lo que solo hasta cuando se cumpla este proceso van a pronunciarse.



Sin embargo, voces del gremio taurino indican que el fallo de la Corte deja claro que la temporada de la fiesta brava debe volver a la ciudad. Es el caso de Pepe Manrique, torero colombiano, para quien “la Alcaldía de Bogotá debe reabrir inmediatamente la licitación para la organización de la temporada taurina en la plaza de toros la Santamaría. También le deja claro que el acuerdo del Concejo de Bogotá (que condicionó las corridas de toros), encabezado por la señora Andrea Padilla, no está por encima de la ley”, aseguró Manrique.



El torero señaló que la actividad taurina tiene una ley, la 916 del 2004, por medio de la cual se estableció el reglamento taurino nacional.



Ante el fallo, la senadora Andrea Padilla se pronunció por medio de sus redes sociales y dijo que esto fortalece la lucha de quienes están convencidos de que los animales merecen respeto y tienen derecho a vivir libres de la tortura. “Vamos por la prohibición de las corridas de toro en Colombia”, indicó Padilla.



La congresista animalista explicó que en los últimos dos años el IDRD abrió la licitación para desarrollar la temporada, pero esta quedó desierta porque hubo incumplimiento del acuerdo 767 del 2020, que modificó la práctica taurina, al prohibir matar a los animales como parte del espectáculo y usar instrumentos de tortura.



Debido a que la sentencia T-296 de 2013 no se ha cumplido, los taurinos interpusieron ante la Corte Constitucional un recurso para que se abriera incidente de desacato contra el Distrito. Y si bien el alto tribunal rechazó esta solicitud, sí declaró que el “Instituto Distrital de Recreación y Deporte incumplió la sentencia T-296 de 2013, con el proceso de selección abreviada de menor cuantía licitación No. IDRD-STP-CAMEP-092- 2021”.

Según la Corte, dicha licitación no tiene lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en Bogotá porque en sus estudios previos y documentos se solicitó la eliminación de elementos de ese espectáculo taurino como lo son “la vara o pica, las banderillas y la muerte del toro, desconociendo así las órdenes de la Sentencia T-296 y desnaturalizando la actividad taurina”.



Adicional, el alto tribunal asegura que las acciones del Instituto de Recreación y Deporte no conducen a disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la plaza de toros de Bogotá, como indica el fallo, “sino que han terminado por producir un efecto completamente contrario”.



Por esto, la Corte le ordenó al IDRD que para garantizar el pleno cumplimiento de la sentencia, deberá, a partir de la siguiente temporada taurina, desplegar las actuaciones administrativas y contractuales requeridas para garantizar la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia en la capital.

No obstante, Manrique explicó que el regreso de esta actividad depende de qué tan rápido se saque la licitación para los empresarios que van a organizar la temporada taurina.



El proyecto de ley que busca eliminar las corridas de toros en Colombia fue aprobado por el Senado de la República el pasado 15 de diciembre, pero le falta pasar la prueba en la Cámara de Representantes este año y luego en plenaria. Es decir, le faltan todavía dos debates y la sanción presidencial.



REDACCIÓN BOGOTÁ

