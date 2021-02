Tumban algunos protocolos para ingreso a establecimientos en Bogotá

La Secretaría de Salud de Bogotá expidió este lunes una resolución con la cual se levantan medidas consideradas que se establecieron entre marzo y abril del año pasado por ser consideradas poco efectivas para evitar el contagio con covid-19.



La decisión fue adoptada en la resolución 208 del 16 de febrero, por la cual se establecen medidas de mitigación comunitaria y poblacional en Bogotá, "acorde a la actualización de la evidencia internacional".



(Lea: Claudia López ofrece vacunas de Bogotá al Amazonas)

De acuerdo con dicha resolución, que es firmada por el secretario de Salud, Alejandro Gómez, "la literatura internacional muestra como las (medidas) más efectivas para la contención de los casos, las medidas de restricción de la movilidad denominadas bloqueos o cierres temporales (cuarentenas), sin embargo, éstas no son la primera".



De acuerdo con la citada resolución, la desinfección de zapatos, los registros de temperatura y listado de personas al ingreso de establecimientos "no generan mayor aporte en el control frente a la transmisión del virus, por lo que es posible prescindir de estas medidas".



(Le recomendamos leer: Desinfectar zapatos y otros protocolos que no sirven contra covid-19)



"La evidencia más reciente se enfoca a transmisión por aerosoles por lo que retoma mayor preponderancia mantener una buena ventilación en espacios cerrados, sin hacinamiento y con una adecuada higiene respiratoria o de la tos", agrega el documento conocido por este diario.



La decisión de la Secretaría de Salud se argumenta en la más reciente evidencia a nivel internacional y publicada por organismos internacionales, como la OMS y el Centro de Control de Enfermedades (CDC), las cuales también recomiendan enfatizar las medidas de mitigación en la población, a fin de fomentar prácticas individuales, comunitarias.

De hecho, tras el lanzamiento de la campaña 'Detalles que salvan', la Alcaldía en su página web había publicado que investigaciones científicas han corroborado que algunas prácticas "son menos efectivas" y citaba la toma de temperatura al ingresar a establecimientos comerciales.



“Hoy sabemos que medidas como la toma de temperatura corporal al ingreso de establecimientos, el registro de datos y los tapetes desinfectantes contribuyen muy poco contra el coronavirus. En cambio, el correcto uso del tapabocas, ventilar los espacios cerrados y evitar hacer reuniones en espacios cerrados, son tres detalles que salvan vidas”, dijo la alcaldesa Claudia López.



(También: Tenga en cuenta los protocolos para el rito del Miércoles de Ceniza)



La campaña propone las tres principales recomendaciones de bioseguridad más efectivas contra el covid, ellas son:



1. Hacer uso frecuente del tapabocas sobre todo en espacios cerrados y cubriendo siempre boca y nariz.



2. Abrir las ventanas para que haya ventilación y circulación del aire.



3. Evitar las visitas y reuniones con personas distintas a las que convivimos.



(Le puede interesar: Lo que se sabe del video del joven peruano lanzado desde un puente)



BOGOTÁ