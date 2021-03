Todo sobre los alivios y plazos para el pago de impuestos en Bogotá

a Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que, en busca de que los bogotanos tengan mayor liquidez en este 2021, decidió ampliar los pazos, incluso hasta 2022, para el pago de los impuestos de predial, industria y comercio y vehículos.



Estos nuevos alivios suman a los entregados en el ‘plan Marshall’ y que le cuestan a la capital medio billón de pesos, según la alcaldesa Claudia López.



(Le puede interesar: Alcaldía de Bogotá corre dos meses el pago del predial)

Para el caso del predial residencial y no residencial (estimados en más de 2,6 millones de inmuebles) que decidan pagar con descuento del 10 por ciento, se podrá cumplir con la obligación ya no en abril, sino entre el 15 y el 23 de junio, de acuerdo con el Chip (código único de identificación del predial). Para quienes lo hagan sin descuento el plazo vence el 23 de julio.



Aquellos que escojan la opción de cuotas, los pagos se distribuirán en cuatro: el primero vence el 30 de junio próximo, y el último, el 31 de enero de 2022. Esto se aplica tanto para los residenciales como para comerciales e industriales. Pero deben declarar máximo el 31 de mayo de este año.



Los establecimientos afectados por la pandemia en 2020 podrán aplazar el pago del predial para el 2022, en cuatro cuotas que vencen en febrero, abril, junio y agosto. La declaración también debe realizarse a más tardar el 31 de mayo de 2021. Esta opción, explicó el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, se aplica para cualquier establecimiento, y no se exigirá ningún requisito adicional ni generará cobro de intereses ni sanciones, siempre y cuando se cumpla con las fechas.



(Puede leer: A quiénes les quedará congelado el predial y a quiénes les subirá)



Para que no se acumulen los pagos de dos vigencias en un solo año, aclaró Ramírez, “se acomodarán las cuotas de 2022 y 2023 entre esos dos períodos. Ya en el 2024 se comenzará normalmente”.



Al beneficio del pago alternativo por cuotas no podrán acceder los inmuebles de depósito y parqueadero anexos a un predio principal hasta de 30 m² de construcción. Tampoco los predios urbanizables no urbanizados ni edificados.



Quienes quieran cancelar el impuesto predial, por alguna transacción que realicen antes de las fechas establecidas, podrán generar la declaración –no la factura– a través de los liquidadores que hay en la oficina virtual de la página web de la Secretaría de Hacienda, explicó el director de Impuestos, Orlando Valbuena.



En cuanto al impuesto de industria y comercio (ICA), que pagan por bimestres, empezarán a hacerlo desde mayo próximo y terminarán el sexto periodo en febrero de 2022. Los del régimen común correspondiente a la vigencia fiscal 2020, que no exceda los 13’922.337 pesos (391 UVT) y que pagan anual, lo deberán hacer entre finales de enero y principios de febrero de 2022. Y los del régimen preferencial, con ingresos superiores a 70’183.364 pesos (1.933 UVT) en la vigencia de 2021, deben cumplir el 7 de febrero de 2022.



En el impuesto de vehículos, el pago con descuento del 10 por ciento será entre el 12 y el 16 de julio, y cuya fecha puntual será de acuerdo con el último dígito de la placa del automotor. El pago sin descuento será máximo hasta el 27 de agosto.



En todo caso, hay que tener en cuenta que este año, al igual que en 2020, el director de Impuestos anuncia que no se enviarán facturas físicas a las direcciones que tienen registradas los contribuyentes. Esto se hará a través del correo electrónico. Quienes no cuenten con un e-mail tendrán que ingresar a la oficina virtual y descargar los recibos.

Estas son las nuevas fechas

Impuesto predial

-Con 10 % de descuento.

El pago del impuesto se aplaza dos meses, hasta entre el 15 y el 23 de junio. Antes, el plazo era del 15 al 23 de abril.



- Pago sin descuento.

Las nuevas fechas para cumplir con la obligación van hasta el 23 de julio. Antes iba hasta 18 de junio.

PAGOS CON CHIP

Las fechas de pago para el predial, tanto residencial como no residencial, serán de acuerdo con el Chip (código único de identificación del predial), que aparece arriba de las facturas. Comienza con triple A, pero hay que tener en cuenta la última letra.

IMPUESTO DE VEHÍCULOS

-Con 10 % de descuento.

​

El pago del gravamen ahora será entre el 12 y el 16 de julio. Antes era entre el 7 y el 14 de mayo.



- Sin descuento.

El plazo vence el 27 de agosto. Antes, el plazo máximo era el 25 de junio.

CON ÚLTIMO DÍGITO DE PLACA

La fecha de pago del impuesto de vehículos ahora será de cuerdo con el último dígito de la placa. Para el pago sin descuento, solo hay una fecha máxima, el 27 de agosto.

PREDIAL POR CUOTAS

- Residenciales y no residenciales.

Los plazos para el pago irán entre el 30 de junio de 2021 y el 31 de enero de 2022.



- No residenciales afectados por el covid.

Los términos vencen entre el 18 de febrero y el 26 de agosto de 2022.

INDUSTRIA Y COMERCIO

- ICA por bimestres.



Enero-febrero, del 14 al 21 de mayo; marzo-abril, del 12 al 16 de julio; mayo-junio, del 6 al 10 de septiembre; julio-agosto, del 6 al 12 de noviembre; septiembre-octubre, del 6 al 13 de diciembre de 2021, y noviembre-diciembre, del 21 al 25 de febrero de 2022.



- Régimen común.



El impuesto de 2020 para ingresos que no excedan los $ 13’922.337 se pagará con último dígito de identificación del 31 de enero al 4 de febrero de 2022.

Régimen preferencial.



- Para ingresos superiores a $ 70’183.364 en la vigencia fiscal de 2021, el plazo va hasta el 7 de febrero de 2022.



(Le puede interesar: Histórico: Bogotá invertirá 20 billones de pesos en un solo año)

Cómo el Distrito financiará esos nuevos plazos

El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, explicó que para poder generar los nuevos plazos de pago de impuestos, que fue un reclamo sentido de los gremios, la entidad tuvo que realizar un análisis “detallado” del comportamiento de la caja.



“El Distrito no se puede quedar sin caja, tiene que pagar sueldos, contratos, generar órdenes de pago, y teníamos que garantizar que tuviéramos la caja para poder decir: ‘Una parte de esos recursos no los vamos a recoger ahora, sino el próximo año’ ”, señaló.



El funcionario aclaró que en esta decisión fue fundamental la aprobación del cupo de endeudamiento por 10,8 billones de pesos por el Concejo el año pasado, lo que permitió que hace unos días se pudiera realizar una emisión de bonos por cerca de 1 billón de pesos. A esto se sumarán las utilidades que se esperan del Grupo Energía de Bogotá, “que tuvieron este año un incremento bien importante”.



Además de eso, agregó, hay muchos contribuyentes que prefieren acogerse al 10 por ciento de descuento por pronto pago.



Esto se suma a los alivios que la Alcaldía de Bogotá entregó en 2020 a los hogares y las empresas por cerca de medio billón de pesos, por concepto de congelar el predial, que cuesta 210.000 millones.



Además del descuento en ICA para los negocios que perdieron ingresos anuales frente al 2019. Eso cuesta 282.000 millones. Adicionalmente, las exenciones a jardines, colegios y unidades de cuidado del ICBF, por valor de 30.000 millones, más otros pequeños descuentos. Todo suma cerca de 500.000 millones de pesos.



(Además: ‘Recuperación del país no se dará sin Bogotá’)

Caída de ingresos por la pandemia

Esto se da en el momento en el que hubo una reducción de ingresos en el 2020 del orden de 1,4 billones de pesos, por cuenta de la afectación de varios sectores de la economía con la pandemia de covid-19.



Por ejemplo, según el secretario de Hacienda, en ICA se esperaban recuadar 4,3 billones y se captaron 600.000 millones menos, en predial se obtuvieron 3,4 billones, para una reducción de 300.000 millones, más otros ingresos por más de 400.000 millones de pesos que no se lograron, como por multas, sobretasa a la gasolina y el impuesto a la cerveza.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24