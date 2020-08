Los sectores más beneficiados con nueva fase de autocuidado

Después de superar la fase más difícil de la pandemia, cuando el pico de contagio llevó casi al límite la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, Bogotá empezó a vivir una nueva etapa: la de reactivación de su economía.



Pero hoy, cuando se completa el cuarto día de reapertura y están programadas actividades al aire libre y se espera la reactivación plena de varios sectores que por cinco meses estuvieron cerrados, será el verdadero termómetro sobre qué tanto los bogotanos adaptaron recomendaciones vitales como el uso de tapabocas en la calle, el distanciamiento social y el lavado de manos cada tres horas.

Entre los más beneficiados con las medidas de reactivación de la Alcaldía están, por ejemplo, miles de establecimientos de venta al por menor, que desde el jueves empezaron a atender al público y se espera ya estén en pleno funcionamiento; los restaurantes con servicio a la mesa; los centros comerciales, en los que, si bien ya habían podido abrir, no todos sus locales tenían autorización; los parques metropolitanos, el sendero de Monserrate, la tradicional ciclovía de los domingos, los autocines y la misa a la ventana.



Otro que tiene luz verde es el aeropuerto El Dorado, que desde el martes empezará a operar algunas de las primeras 14 rutas nacionales y gradualmente irán creciendo en frecuencias y horarios, sin superar el límite del 12 por ciento.



Los colegios, por su parte, aún tienen que esperar. Sin embargo, los planes piloto de apertura están avanzados y, según la Secretaría Distrital de Educación, en octubre podría empezar el retorno gradual a las aulas.

EL TIEMPO reunió todo lo que usted necesita saber sobre las nuevas normas que regirán en la ciudad y los sectores que se reactivan.

(Además: Guía para la nueva fase de cuidado en Bogotá).

Comercio al por menor abrirá 5 días a la semana

En Bogotá hay 272.264 establecimientos en la categoría de comercio al por menor, según la Cámara de Comercio. Muchas de estas empresas empezaron desde el jueves pasado a reactivarse y se espera que este fin de semana estén en pleno funcionamiento. Estos negocios fueron autorizados para abrir sus puertas a la atención al público durante 5 días a la semana, de miércoles a domingo, en el horario de 5 a. m. a 10 p. m.



En este sector están, por ejemplo, la venta de textiles, abarrotes, autopartes, vehículos, zapaterías, papelerías, cacharrerías y droguerías, de los cuales la mayoría no había podido activarse. Según Acopi, en este sector figuran las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que se ubican sobre todo en los barrios. A junio, el ‘Boletín del comercio al por menor’, de la Secretaría de Desarrollo, indicaba que las ventas del ramo presentaban una reducción de 26% respecto a un año atrás.

Sigue el 'pico y cédula'

La restricción de ‘pico y cédula’ continúa tal y como ha venido funcionando en los últimos meses. Los días con fecha par no podrán entrar a establecimientos comerciales las personas con número de cédula terminado en dígito par, y los días con fecha impar no podrán hacerlo quienes tengan cédulas cuyo número termine en impar.



El ‘pico y cédula’ no aplica para el ingreso a restaurantes con servicio a la mesa u operación a cielo abierto y a las plazoletas de comidas de los centros comerciales. Tampoco rige para ingresar a eventos de entretenimiento al aire libre, como autocines; autocultos ni para entrar a los parques metropolitanos. El sendero del cerro de Monserrate y la tradicional ciclovía se reactivan desde hoy.

No hay pico y placa

Esta restricción sigue suspendida. Las personas pueden utilizar el vehículo particular para las actividades permitidas en la cuarentena, pero deben tener en cuenta que solo podrán ir tres pasajeros y todos deben llevar tapabocas. Si solo se moviliza el conductor, no es obligatorio, pero si se detiene a hablar con alguien, debe ponérselo. Las autoridades sanitarias recomiendan que los viajes se hagan con las ventanas abiertas, para permitir mayor ventilación. La medida sí rige para taxis y buses.

(Lea también: Las reglas de la nueva normalidad que arranca este jueves en Bogotá).

Centros comerciales

Todos los centros comerciales podrán abrir; sin embargo, los establecimientos en su interior tienen algunas restricciones horarias para el funcionamiento: las tiendas que vendan productos de primera necesidad (supermercados y droguerías) podrán abrir todos los días, las de artículos no esenciales lo podrán hacer de miércoles a domingo, de 5 a. m. a 9 p. m. Las niñas y niños no tendrán restricción.



La reapertura de este sector del comercio tendrá un fuerte impacto en la economía de la ciudad. Según la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, estos establecimientos generan cerca de 120.000 empleos en Bogotá, 44.000 de ellos se perdieron durante la pandemia y más de 1.700 locales cerraron sus puertas a causa de la crisis.

Templos religiosos

Las misas o celebraciones de distintos credos en recintos cerrados, como iglesias y templos, no están permitidas.



El Distrito sí dio vía libre para realizar ‘autocultos’ o ‘misas por la ventana’. Estas ceremonias solo se podrán hacer en espacios abiertos, y en ningún caso pueden tener aglomeraciones.



Los obispos de Bogotá enviaron una solicitud para reabrir las iglesias desde el 1.º de septiembre con todos los protocolos. Las iglesias cristianas y evangélicas pidieron pilotos en sus templos.

Así será la operación desde El Dorado

Desde el próximo martes, el aeropuerto empezará a operar las primeras rutas de las 14 autorizadas y gradualmente irá aumentando. Los vuelos serán en horarios diferentes a fin de evitar las aglomeraciones en la terminal. Los destinos autorizados desde Bogotá son Barranquilla, San Andrés, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Montería, Santa Marta, Pereira, Pasto, Cúcuta, Villavicencio y Leticia.



Aunque en un principio la operación nacional será solo del 12 por ciento, las principales aerolíneas (Avianca, Latam Airlines y Viva Air) esperan ir ajustando con los días rutas, frecuencias y horarios. Avianca tendrá 20 aviones para comenzar a volar a Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Pereira y San Andrés, y desde el 7, a Pasto, Santa Marta y Villavicencio. Latam reiniciará con 8 aviones a Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, San Andrés y Leticia.

Colegios

Por ahora no está contemplado el regreso a clases presenciales. Lo que se va a hacer en septiembre es un diálogo amplio con los padres de familia, los docentes y todo el personal de los colegios públicos para concertar cómo sería un eventual retorno a las aulas.



En octubre se podrían aplicar pruebas piloto escalonadas de presencialidad, pero esta alternativa es solo para las instituciones ubicadas en localidades con bajo contagio de convid-19. En el caso de los privados, las instituciones que quieran presentar el piloto gradual de presencialidad pueden hacerlo ante la Secretaría Distrital de Educación.

Turnos en oficinas públicas

La decisión de la alcaldía es que las entidades distritales prioricen el trabajo en casa y el teletrabajo. Aquellos que cumplen funciones en servicios indispensables (como salud, atención al público y en el territorio) deberán asistir y tendrán que hacer turnos. Cada entidad deberá adoptar sus protocolos para garantizar las condiciones de bioseguridad. El Distrito tiene 52 entidades, entre secretarías, institutos y empresas, las cuales, con corte al 31 de julio, tenían 22.854 servidores públicos (carrera administrativa, provisionalidad y libre nombramiento y remoción), 35.322 docentes y 39.554 contratistas, para un total de 97.730.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

En Twitter: @BogotaET