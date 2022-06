Se trata de vacantes para trabajar en el distrito en áreas como la venta y la construcción. En su mayoría estas ofertas están dirigidas a personas con poca o ninguna experiencia laboral.

Esta convocatoria se realiza en el contexto de las varias obras y remodelaciones de infraestructura que se están haciendo en la ciudad. Las vacantes estarán disponibles hasta finales de junio.



Por ejemplo, hasta el miércoles 23 estarán disponibles dos ofertas que darán trabajo a 130 personas. Una se trata de 100 puestos para auxiliares de tráfico y ayudantes de obra, con un pago de un millón de pesos más horas extra y un horario de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados de 7:00 a. m a 10:00 a.m.



Para aplicar, los interesantes deben haber estudiado hasta bachillerato y tener una experiencia laboral de por lo menos 12 meses.



La otra, con 30 vacantes disponibles, se trata de oficial de construcción. Al igual que en el caso anterior los interesados deben haber terminado bachillerato y tener 12 meses de experiencia. El pago sería de un millón de pesos más hora extras y el horario de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados de 7:00 a. m a 10:00 a.m.



Otra fecha es el 29 de junio, hasta esta fecha podrán aplicar para los 15 puestos de ayudantes de obra, auxiliares de tráfico, brigadistas de orden y aseo. No hay un nivel de escolaridad mínimo como requisito, así como tampoco exigen experiencia laboral.



Los contratados recibirán un pago de 1'014.980 pesos, además de las prestaciones de ley. Al igual que las demás ofertas mencionadas, el horario de trabajo, dice la vacante, es de lunes a viernes de las 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados de 7:00 a. m a 10:00 a. m.



En la segunda vacante pagan 1.014.980 pesos, más las prestaciones de ley, y buscan 10 ayudantes y maestros de obra en Bogotá. Aunque no les piden haber acabado el bachillerato, en la oferta de empleo señalan como requisito un como nivel mínimo de estudio haber el cursado de sexto a noveno grado y exigen una experiencia laboral de al menos un mes.



Por último, hasta el 30 de junio está abierta la convocatoria para asesores de venta del sector textil para Patprimo - Facol -Seven Seven. Aquí piden haber estudiado el bachillerato completo, así como al menos seis meses de experiencia laboral y un salario aproximado de un millón de pesos.

