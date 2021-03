Las nuevas grietas entre la Policía de Bogotá y Claudia López

Todo parece indicar que el mayor general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se desmarcó de la alcaldesa, Claudia López. Esta relación ha avanzado en medio de tensas circunstancias, pero el objetivo común de mejorar la seguridad en la ciudad, el aporte vital del secretario Hugo Acero, un viejo conocido de la institución, además de las obligaciones constitucionales, han permitido la convivencia entre la Alcaldía y la Mebog.



Sin embargo, las manifestaciones del pasado 24 de febrero en la ciudad, que dejaron como saldo cuatro personas heridas: dos gestores de convivencia, una funcionaria de la Personería Distrital y el joven Gareth Sella, quien resultó con una grave lesión en uno de los ojos, desataron el más reciente desacuerdo.



“No fue una pedrada, está expresamente prohibido por el sentido común, por las instrucciones como alcaldesa, por protocolos, no se puede disparar nada al cuerpo de un manifestante, muchísimo menos a la cara. Es otro caso en el que se incumplen nuestras instrucciones y protocolos, y eso exacerba en vez de aliviar las tensiones con la Policía”, expresó la mandataria el jueves de la semana pasada.



En la misma declaración, López dio por sentado que este hecho fue un nuevo caso de abuso policial. Esta afirmación, según fuentes cercanas a la Mebog, fue duramente rechazada en el corazón de la institución, ya que “se habría saltado el debido proceso y acusado sin filtro”, ante un hecho del cual aún no se ha terminado en la investigación ni hay decisión de ninguna autoridad judicial o administrativa.



Este domingo, como respuesta a esto, el general Óscar Gómez Heredia publicó un video, acompañado por hombres y mujeres de todas las especialidades de la Mebog, en el que en un tono de voz fuerte defendió los intereses de sus subordinados, y se refirió a lo expresado por la alcaldesa. Es la primera vez que hace una declaración de este tipo.



“Sobre Gareth Sella no hay ninguna prueba que demuestre que la lesión del ojo izquierdo fue producto de un artefacto lanzado por miembros de la Policía Nacional. Es necesario que se respete el debido proceso, lo único que está claro por la trazabilidad de cámaras de seguridad es que esta persona cambió su atuendo inicial, que no implica estigmatizarlo, solo estamos dando cuenta de lo ocurrido”, dijo el alto oficial.



El tema de la ropa del joven herido no es un tema menor, teniendo en cuenta que Claudia López increpó a la Policía por revelar videos en los que se ve cuando Gareth se cambia. La alcaldesa sugirió que el interés detrás de este hecho era estigmatizarlo. “El problema no es cómo se visten nuestros jóvenes, el problema es que una protesta no le puede costar un ojo a un joven”, manifestó la mandataria.



Algunos salieron a recordar los trinos que escribió Gareth durante las marchas de septiembre del año pasado, en los que incluso le reclamó a la alcaldesa, Claudia López, por defender procedimientos policiales. “Tenemos el derecho de quemarlo todo y romperlo todo si se nos da la gana”.



Miguel Uribe Turbay, exsecretario de Gobierno de la ciudad, calificó como valiente la declaración del general Gómez Heredia. “Puso en su sitio a la alcaldesa” y fue más allá, sugirió un cambio en la manera en cómo se está administrando la seguridad. “El presidente Duque debe asumir la jefatura de policía y trabajar en equipo con el comandante de la Metropolitana”.



Relaciones tensas

No es común este tipo de comentarios de un comandante de la Policía sobre la Alcaldía. En su momento fueron tensas las relaciones entre el exalcalde Lucho Garzón y el gobierno Uribe, que había pedido la intervención de militares en las universidades. O las de Gustavo Petro con la cúpula policial por temas como la situación del Bronx, pero no se había llegado a un nivel como este.



El secretario de Seguridad, Hugo Acero, trinó en Twitter que estuvo en el PMU acompañando las decisiones sobre las movilizaciones, pero que él no ordenó la intervención del Esmad. Heredia mencionó al respecto que Acero estuvo “como testigo y partícipe”.



Según el funcionario, él no dio la orden a los antimotines, no tiene esa competencia. “Hay un tema que es constitucional y es que las órdenes en materia de Policía de la alcaldesa o de quien ella designe serán transmitidas a través del comandante. Uno no sale a darles órdenes a los comandantes o a policías de menor rango; la orden desde el punto de vista legal debe estar referida en, ejemplo: ‘establezca el orden público, general; hay que desbloquear esa calle, general’. Él define cuántas unidades, hombres y acciones usará para llevar a cabo esa orden”, explicó el funcionario.



Después de aclarar esto, y de mencionar que la intervención se dio por hechos vandálicos que se registraron contra un banco y TransMilenio, el comandante de la Mebog aclaró la posición frente a la Administración Distrital. “Este comando trabaja de la mano con autoridades distritales, reconoce y respeta la autoridad de la alcaldesa, Claudia López, pero no vacila en el cumplimiento de los deberes, lamentamos una vez más la lesión que sufrió el joven Gareth Sella y tengan la certeza de que si se comprueba alguna responsabilidad institucional, actuaremos como corresponde”, puntualizó.



Esta situación ocurre la misma semana en la que la Secretaría de Gobierno inició un proceso de capacitación en Derechos Humanos para miembros del Esmad. Serán 990 integrantes de esta fuerza especial los que recibirán capacitación hasta el próximo 6 de julio. “Toda intervención de la Fuerza Pública en el uso legítimo de la fuerza debe guardar la proporcionalidad, garantizar el debido proceso y proteger la vida y salud de las personas”, dijo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



Además de estos hechos, EL TIEMPO estableció que episodios como el ocurrido el 6 de julio del 2020, en el que en medio de una rueda de prensa la mandataria interrumpió abruptamente al general Gómez, y las fuertes declaraciones de la alcaldesa sobre lo ocurrido las noches de protestas del 9, 10 y 11 de septiembre del año pasado son hechos que no ha olvidado el grueso de los hombres de la Metropolitana, quienes ven con recelo estas actitudes. Este diario tuvo acceso a un par de audios, que están siendo investigados por la Policía, en los que, al parecer, un uniformado deja ver su inconformismo sobre la forma como el general Gómez Heredia se relaciona con la alcaldesa. En el mensaje, el supuesto policía insinúa que los están dejando al margen.



Pese a todo esto, expertos sugieren que, para el bien de todos los bogotanos, estas diferencias deben ser superadas. “Hay que fortalecer la Secretaría de Seguridad para ver cuáles son las estrategias de acercamiento y manejarlo a un alto nivel, con el secretario y el comandante de la Policía, y de la misma manera debe haber un acercamiento de la alcaldesa a las estaciones de policía para fortalecer el vínculo”, manifestó Johan Avendaño, experto en seguridad ciudadana.



Finalmente, Hugo Acero, secretario de Seguridad, manifestó que desde antes de la posesión ya se estaba trabajando de la mano con la Policía. Aclaró que la relación entre su despacho y la Mebog es buena. “No tenemos diferencias. Yo trabajo con ellos todos los días, las 24 horas. Estamos recuperando parques, metiéndole duro a los frentes locales y en el mejoramiento de entornos”, concluyó el funcionario.



ÓSCAR MURILLO MOJICA.

REDACCIÓN BOGOTÁ

REDACCIÓN BOGOTÁ

