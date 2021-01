¿Qué se puede hacer y qué no este fin de semana en Bogotá?

Bogotá conoció este lunes otro paquete de medidas que le aplicarán en el marco de la segunda ola de contagios de covid-19.



Entre ellas, lo confirmó la alcaldesa Claudia López en una rueda de prensa, está una nueva cuarentena estricta este fin de semana.

Comenzará a las 8 p.m, de este viernes 22 de enero y terminará a las 4 a.m. del lunes 25 de enero. Como ha ocurrido en los últimos dos fines de semana, será una cuarentena continua con restricción total a la movilidad.



Mientras esté vigente esa cuarentena estricta, usted podrá salir a:



- Abastecerse de productos esenciales y medicamentos. Debe hacerlo una sola persona por grupo familiar (entre las 5:00 a.m. y las 7:59 p.m)



- Sacar a las mascotas, en un lapso no superior a 20 minutos. Debe hacerlo una sola persona por grupo familiar (entre las 5:00 a.m. y las 7:59 p.m).

- Trabajar, si usted se desempeña en prestación de los servicios administrativos, operativos o profesionales de los servicios públicos y privados de salud.



- Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 años,

dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables y de animales.



- Trabajar, si usted se desempeña en orden público, seguridad general y atención sanitaria.



- Atender alguna emergencia o caso de fuerza mayor.



- Hacer actividad física por un lapso máximo de una hora al día (más abajo explicamos en detalle la norma) (entre las 5:00 a.m. y las 7:59 p.m).

