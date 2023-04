Supuestos miembros del autodenominado Ejército de Lberación Nacional (Eln) están extorsionando a comerciantes del barrio Santa Librada, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

Según los comerciantes, los presuntos integrantes del grupo armado ilegal les hacen llamadas telefónicas intimidantes.

El Ojo de la Noche de Noticias Caracol informó que los comerciantes reciben llamadas en las que les piden sumas de dinero, pero también uniformes camuflados y botas de caucho.



A ese medio, una de los comerciantes del sector afectados señaló: "Estoy recibiendo llamadas en donde me están solicitando cierta cantidad de elementos o dinero para poder trabajar tranquilamente; camuflados o botas pantaneras, de 10 a 20 camuflados, están sobre un valor de 180.000 y 200.000 pesos".



"Si yo no colaboro, no me dejan abrir mi comercio. Ellos al momento me dicen si soy positivo o negativo para colaborar o si no van a atentar contra mi vida", agregó la comerciante amenazada.



Algunos de los comerciantes han tenido que hacer los pagos para así poder abrir sus negocios.

