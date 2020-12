'Pida a Dios que no le vaya a dar': Taxista que se negó al tapabocas

Aterrada quedó una pasajera de un taxi en Bogotá después de que el conductor se negara a ponerse el tapabocas.



Los hechos fueron denunciados en City Tv y cuentan con imágenes del momento en que la mujer le pedía al taxista que cumpliera con la medida de bioseguridad. Un mínimo indispensable en medio de la pandemia por covid-19.

"El señor no tenía tapabocas puesto y estaba hablando por celular, cuando colgó yo le dije '¿puede ponerse el tapabocas?'; él me contestó 'yo no utilizó eso'", le contó la mujer a City Tv.



En el video, que sirvió como prueba para la denuncia se escucha cómo el conductor le dice 'Tenga fe en Dios. Pídale a Dios que no le vaya a dar eso' y le dice que mientras no le estornude encima, no hay problema.



"Me dijo 'todo mundo se tiene que morir de cualquier cosa'. Como me vio tomándole la foto me dijo 'haga lo que quiera'", agregó la pasajera en su denuncia. Según relata, el taxista detuvo el vehículo y ella, por temor, no tuvo más opción que bajarse.

Taxis Libres, la empresa a la que está vinculado el conductor, rechazó los hechos. "Tan pronto (la denuncia) llegó a la organización tomamos las medidas desde nuestro reglamentado disciplinario. Llamamos al conductor y le regalamos una caja de tapabocas ya que hemos invertido en 20.000 cajas de tapabocas y hoy le hemos instalado un panel protector", manifestó Estefanía Hernández, gerente de Taxis Libres, quien señaló que este año se han instalado 7.000 páneles de seguridad en los carros de la empresa y se ha capacitado a los conductores en medidas de bioseguridad.



Además, el taxista pidió disculpas. "Quiero ofrecerle mis disculpas a la usuaria que transporté en días pasados: ahora entiendo que debo reflexionar y que estamos enuna pandemia".

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Andrés Sánchez, periodista de City Tv