Un taxista pasó 17 horas encerrado en su vehículo en los patios del barrio Álamos, localidad de Engativá, luego de ser remolcado por una grúa y recibir dos infracciones por parte de la Policía de Tránsito, en la tarde del jueves. Si bien el conductor, identificado como Wilson Rodríguez Vargas, reconoció que la multa por estar estacionado en sitio prohibido era justa, señaló que el procedimiento de inmovilización fue ilegal.



Wilson Rodríguez Vargas alega que no se cumplió el procedimiento. Foto: Cortesía

De acuerdo con la versión de Rodríguez, sobre la una de la tarde dejó su vehículo parqueado enfrente del centro comercial Gran Estación debido a que le dieron ganas de entrar al baño. “Soy un paciente reconectado de colostomía hace nueve meses, entonces cuando necesito un baño me toca de urgencia. (...) Reconozco que dejé el carro abandonado”, dijo.



Al salir del baño y correr algunos metros, según contó, las autoridades de tránsito le impusieron una multa C.02 por estacionar el vehículo en lugares prohibidos y montaron el taxi en una grúa. Para evitarlo, Rodríguez se encerró en el auto. Sin embargo, con él adentro, la grúa lo trasladó hasta los patios.



Todo el recorrido y su llegada a los patios fue transmitido por el conductor a través de Facebook, lo que ocasionó que decenas de conductores organizaran un plan tortuga que hizo colapsar la movilidad de la calle 26 durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, afectando principalmente a aquellas personas que se movilizaban hacia el aeropuerto.



“Hago un llamado a todos nuestros compañeros taxistas para que no sean indiferentes, ya nos cansamos de los abusos (...) nos mamamos. Un solo compañero que nos inmovilicen nos hacemos inmovilizar todos, nos quedamos dentro del taxi y nos declaramos en huelga de hambre”, dijo Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas, en la noche del jueves.

Decenas de taxistas bloquearon la calle 26 luego de que el taxista Wilson Rodríguez fue trasladado a patios. Foto: Cortesía Juan David Peña

Por su parte, la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, indicó que no hubo ninguna irregularidad en el procedimiento realizado en la calle 24 con carrera 53 y que fue el conductor quien incumplió la ley al subirse a la grúa para evitar la inmovilización.



“La patrullera realizó el procedimiento de acuerdo a la ley. Contrario a lo que dijo el conductor, el vehículo si tenía los sellos y el procedimiento adelantado, tenemos toda la evidencia (...). Cuando el señor llega a la grúa, es cuando se hace una imposición por desacato a la autoridad por las palabras indebidas que le dice a la patrullera”, dijo la funcionaria.



Además, desde Movilidad agregaron que ya en el patio, el conductor del servicio de taxi insistió en no salir del lugar, pese al diálogo que sostuvo con funcionarios de la entidad, policías de tránsito y Gestores de Convivencia.



Este caso generó la reacción de la alcaldesa Claudia López, quien dijo que “imponer comparendo y traslado a patios a taxi abandonado en plena vía no es abuso, es convivencia y autoridad legítima. La influencia irresponsable de Hugo Ospina lleva a algunos taxistas a abusos y atropellos a la ciudadanía”.

¿Fue legal?

Cuando alcancé a la patrullera, le digo que me entregué el vehículo y me dice que no, que el carro ya está levantado y le recrimino (...). FACEBOOK

El argumento de Rodríguez Vargas es que, pese a que su vehículo fue subido a la grúa en el mismo lugar que él lo dejó aparcado, la imposición de la orden de comparendo y el procedimiento para poner los sellos se realizó frente a la Gobernación de Cundinamarca, es decir 800 metros más al oriente.



“La ley dice que deben levantar la orden de comparendo en el mismo sitio donde se hace el levantamiento del vehículo. Cuando alcancé a la patrullera, le digo que me entregué el vehículo y me dice que no, que el carro ya está levantado y le recrimino, le digo de forma decente que se está extralimitando”, agregó Rodríguez Vargas.



De acuerdo con el artículo 127 del Código Nacional de Tránsito, la autoridad de tránsito puede retirar los vehículos que se encuentren mal parqueados, bloqueando alguna vía pública o abandonados.



“Si el propietario del vehículo o el conductor se hace presente en el lugar en donde se ha cometido la infracción, la autoridad de tránsito impondrá el comparendo respectivo y no se procederá al traslado del vehículo a los patios”, dice el parágrafo 1 de dicho artículo.



Asimismo, el documento ‘Ruta de Inmovilización de un vehículo por infracción’, la entidad explica que si el conductor se hace presente en el momento del izaje, o montaje, “la autoridad de tránsito permite que retire su vehículo, una vez es notificado de la infracción asociada. Solo cuando el vehículo está izado, se imponen los sellos”.



No obstante, la norma indica que si el propietario o conductor del vehículo se encuentra en el lugar, solo se puede imponer el comparendo y solicitar que este sea movido del sitio.



En este caso la Secretaría de Movilidad argumentó que el vehículo fue inmovilizado cuando “no estaba al cuidado de su propietario” y que fue en el camino a los Patios de Álamos que “la grúa fue detenida por el propietario”.

Podrá impugnar

Para este trámite, los conductores deben agendar una cita de impugnación a través del 601 364 94 00. Foto: Secretaría de Movilidad

En horas de la mañana de ayer, luego de dejar el patio, el conductor llegó a la sede de la Secretaría de Movilidad, en donde pagó 404.900 por los días de parqueadero y por el traslado del vehículo. “En la noche vino una funcionaria de la entidad y me dijo que si abandonaba el vehículo para que mis compañeros dejaran el bloqueo me iban a exonerar del pago de la grúa y de los patios, pero cuando llegué a movilidad era mentira.



Frente a la multa por estacionar en un lugar prohibido y a la inmovilización, Ávila señaló que el conductor tiene derecho a realizar una impugnación (ver recuadro). “Como le hemos manifestado desde el día de ayer, nosotros tenemos un debido proceso. Hay un procedimiento y si el señor Rodríguez no se encuentra conforme con el procedimiento puede impugnarlo y presentar las evidencias. Nosotros solo vamos a permitir la salida del vehículo con el trámite debido. Esa es la ley”, concluyó.



¿Cómo se hace la impugnación?



Para este trámite, los conductores deben agendar una cita de impugnación a través del 601 364 94 00 opción 2 o ingresando a www.movilidadbogota.gov.co antes de que se cumpla el plazo máximo tras la imposición de la multa: cinco días para los recibidos en vía publico y 11 para los realizados por medios electrónicos.



Una vez la entidad asigne la cita, los ciudadanos deben presentarse en alguna de las sedes de Movilidad con la evidencia del caso y el documento de identidad. También podrá hacerlo un abogado que vaya en representación del presunto infractor.



REDACCIÓN BOGOTÁ

