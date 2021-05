Bogotá suspende puntos de vacunación y toma de muestras

De manera preventiva, ante las marchas y bloqueos que se vienen presentando hoy en Bogotá, la Secretaría de Salud anunció que suspendía los puntos de vacunación contra el covid-19 y de toma de muestras PCR.

En un tuit, el secretario de Salud, Alejándro Gómez dijo: "Con mucho dolor he dado instrucción de levantar los puntos de toma de muestras PCR para diagnóstico de #covid, así como de vacunación, que han sido nuestro orgullo los últimos días".



Y agregó: "Las actuales condiciones no permiten continuar con la jornada completa como quisiéramos".



También se suspendió la atención domiciliaria de pacientes que se viene haciendo desde hace más de un año.



"No hay cómo asegurar que la gente que trabaja pueda llegar a trabajar ni que la gente que necesita el servicio pueda llegar", dijo la alcaldesa al hacer el anuncio, en el que señaló que los actos de vandalismo han afectado el sistema de transporte masivo.



Y manifestó: "El 40 por ciento de un bien público, como el agua, como la energía, del que dependen los ciudadanos más humildes; el 40 por ciento de nuestro sistema está destruido".



Tras lamentar la decisión, el secretario de Salud indicó: "La vacunación contra el covid es la puerta de esperanza que se nos abre después de un año tan duro".



Gómez también pidió respeto a la misión médica y dijo que este martes las ambulancias no pudieron salir ni llegar a sus destinos.



Redacción Bogotá