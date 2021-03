Bogotá subastará lotes, edificios y oficinas en desuso

Decenas de oficinas, lotes y predios serán subastados por la Alcaldía de Bogotá con el propósito de obtener nuevos recursos, a propósito de las inversiones que se han realizado en el marco de la pandemia del covid-19 y la crisis económica que esta ha dejado a la capital y al país.



Así lo dieron a conocer desde la Defensoría del Espacio Público.



Con esto, el Distrito saldría de algunos activos que no se necesitan, así como otros que no le funcionan a la administración. ¿La razón? Bogotá necesita plata.



“Queremos sacar a la venta, a través de subasta y martillo u otros mecanismos, algunos lotes, edificios y oficinas que tenemos bajo nuestra propiedad y administración y así poder recaudar recursos que el Distrito necesita", informaron desde la entidad.



Y agregaron que "estos inmuebles nos están generando más gastos y requieren inversiones que la ciudad no puede asumir, por lo que pensamos que estos predios pueden servirle a inversores y personas naturales”.



Para realizar este proceso, explican desde la Defensoría del Espacio Público, se creará un Portal Inmobiliario.



Dicho portal contará con una oferta inicial de 25 inmuebles y el primero que será subastado será el edificio Navarro.



Este está ubicado en la plaza de la Mariposa, en el el centro de la ciudad. La subasta para adquirir este espacio de 915 metros cuadrados en terreno comenzará en 15.600 millones de pesos.



El edificio está en una zona turística de Bogotá y, además del dinero por la venta del predio, el Distrito se ahorrará alrededor de 12 millones de pesos mensuales en gastos relacionados con el mantenimiento y la administración.



