Usaquén, Engativá y Suba entrarán a cuarentena desde este martes

Vuelve la cuarentena por localidades a Bogotá. Y el turno será para Usaquén, Engativá y Suba: serán 2’700.000 personas las que entrarán en confinamiento bajo las reglas que se vivieron en 2020. Así lo anunciaron en la noche del domingo el alcalde (e) de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, y el secretario de Salud, Alejandro Gómez.



Estas medidas, sin embargo, estarán sujetas a lo que se discuta este lunes con el Gobierno Nacional. “Estas, que son medidas de carácter restrictivo, tienen que ser sometidas a debate con el Gobierno Nacional. Este lunes a las 2 p. m. tendremos una reunión con el ministro de Salud y su equipo de asesores y con mi equipo para ver si logramos llegar a un acuerdo”, le aseguró el secretario de Salud a este diario.

Por lo pronto, si usted vive en una de estas tres localidades, sepa que la cuarentena está pensada para comenzar a las 00:00 del 5 de enero y extenderse hasta las 11:59 p. m. del 17 de enero. Estas localidades se eligieron por ser las de más alto nivel de contagios, mayor velocidad de contagio y mayor participación del flujo de retorno de viajeros. Hasta la mañana de este domingo, Suba registraba 4.360 casos activos; Engativá, 3.139, y Usaquén, 2.241. En estos puntos, además, se reportan clínicas, hospitales y UCI con ocupación del 100 por ciento.



La Alcaldía detalló que "las localidades de Usaquén, Engativá y Suba, concentran el 27,62% de los casos activos de Covid-19 en la ciudad. Según las curvas epidémicas, estas tres localidades presentan una aceleración en las últimas semanas, registrando un promedio de entre 150 y 200 casos diarios. Al observar el comportamiento en el número de casos acumulados entre el 5 y el 18 de diciembre de 2020, se observa que Usaquén presenta un aumento de casos positivos del 59%, suba del 58% y Engativá del 52,3%".



Por esta razón, el alcalde (e) indicó que “estamos tomando las medidas de manera oportuna y temprana para salvar vidas, como lo hemos hecho a lo largo de este tiempo y para garantizarles a todos los bogotanos el acceso a los servicios hospitalarios”.



En las localidades elegidas habrá restricción a la movilidad, prácticamente toque de queda entre las 8 p. m. y las 5 a. m. y restricción al expendio de licor los fines de semana. Tampoco se permitirá la operación del comercio no esencial, es decir, solo podrán abrir establecimientos que permitan el abastecimiento de productos de primera necesidad y farmacias. Y, recuerde, solo puede salir una persona por familia para el abastecimiento. Para facilitar las cosas, se permitirán los domicilios.



Como ocurrió en 2020, estarán exceptuados quienes trabajen en prestación de servicios de salud; en cuidado de mayores, menores de edad y personas dependientes; en orden público, seguridad general y atención sanitaria, y demás personas relacionadas con servicios esenciales.



Sin embargo, vale destacar que mañana se emitirá el decreto con todos los detalles, normas y excepciones que permitirán tener mayor claridad en el asunto.

Por lo pronto, este es el detalle de la cuarentena por localidades.

- Restricción de la movilidad (con las mismas excepciones de las cuarentenas estrictas anteriores).



- Restricción total de actividades entre las 8 p.m. y las 5 a.m. Es decir, en este horario no se puede salir a nada: ni siquiera a abastacerse. Solo se podría salir en caso de fuerza mayor.



- Cierre de comercio no esencial, salvo abastecimiento, farmacia y productos de primera necesidad. En centros comerciales solo pueden operar estos tres tipos de establecimientos.



- Prohibido expendio de bebidas embriagantes el fin de semana.



- El abastecimiento será entre las 5 a.m. y las 8 pm. (sale una persona por grupo familiar)



- Sí funcionará el servicio de domicilios.



- Si usted está de viaje y vive en estas localidades, puede regresar, pero una vez en casa, debe permanecer allí.



- Se permite la actividad física individual al aire libre, por un periodo de una hora al día.



- Se permitirán mudanzas en caso de fuerza mayor.



- Si usted trabaja en otra localidad en servicios esenciales, telecomunicaciones, vigilancia, orden público podrá salir de la localidad que está en cuarentena hacia otra. Es preferible que vaya identificado.



- Hay pico y placa y pico y cédula en todo Bogotá (incluídas las localidades en cuarentena).



Excepciones:



- Personal de la salud.



- Personas que cuidan a mayores de edad o menores de edad.



- Personal de vigilancia, orden público, atención sanitaria.



- Personas que deban atender asuntos de fuerza mayor o extrema necesidad.



Otras medidas

Aunque, a fin de cuentas, no se decretó la alerta roja hospitalaria en Bogotá (y se continúa con la alerta naranja), el Distrito sí puso sobre la mesa nuevas medidas para blindar al sistema hospitalario del colapso. Por un lado, se mantendrá la suspensión de procedimientos quirúrgicos no urgentes, se revisará de manera presencial los servicios de emergencias y se evaluará la reconversión de servicios para ampliar la capacidad UCI.



“Por su parte, las entidades promotoras de salud deberán garantizar la entrega domiciliaria de medicamentos a pacientes mayores de 70 años y niños y niñas menores de 5 años, así como a gestantes y personas con condiciones crónicas como enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus y cáncer, además de intensificar las estrategias de alta temprana, hospitalización en casa y oxígeno domiciliario”, detalló la Alcaldía.



Por otra parte, se recomendó a los viajeros que regresen a Bogotá, y que vivan en las otras localidades, que hagan un aislamiento voluntario de siete días.



Y, vale decirlo, en toda Bogotá (incluidas las tres localidades) sigue vigente el pico y cédula y el pico y placa.

Bogotá, en alerta por ocupación de UCI

El anuncio de las medidas de confinamiento estuvo antecedido por una preocupación, que fue en ascenso este fin de semana, por parte de la ciudadanía por los más recientes indicadores de covid-19 en Bogotá.



Hasta el medio día de este domingo, la ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI) era del 82,8 %, un indicador que no se veía desde agosto. En total, de las 2.239 camas UCI que hay en Bogotá, 1.855 están ocupadas.



Específicamente, las camas UCI destinadas al covid-19 estaban ocupadas en un 76,5 %. De las 1.752 camas disponibles para atención del virus ya 1.340 están ocupadas.



Además, había algunos hospitales y clínicas que, para el 2 de enero, ya reportaban sus UCI covid-19 al 100 %. Es el caso de la Clínica Corpas, la Reina Sofía, la Shaio, la Fundación Santa Fe, la Clínica del Country, el Hospital San José, la Méderi y la Clínica de Occidente, entre otras.



Incluso, durante el fin de semana, las asociaciones médicas alertaron de demoras en la remisión a UCI, especialmente en clínicas privadas. La Federación Médica Colombiana, en voz de su vicepresidenta, Carolina Corcho, aseguró que se verificó que había “28 pacientes ventilados en urgencias que tienen requerimiento de UCI. En el sistema de información distrital se habla de una ocupación de un 75 %, no entendemos por qué si hay UCI disponibles no se da el traslado de pacientes críticos que, por su condición, se debe dar en un tiempo inferior a seis horas”.

Imagen de referencia. Foto: Juan Pablo Rueda EL TIEMPO

Por otra parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina afirmó que hay déficit de personal para la atención del virus. “Cerca del 30 % del talento humano está incapacitado porque están aislados, incapacitados o, desafortunadamente, fallecidos. Es una situación difícil”, aseguró el doctor Fabián Rosas, cabeza de la asociación. Sin embargo, recordó que el aumento de la presión hospitalario no se debe exclusivamente al covid-19, sino al aumento de siniestros de tránsito, aumento de violencias, crisis de salud mental, intoxicaciones y otras enfermedades que, de por sí, exigen cuidados intensivos.



Citytv, además, comprobó que en las afueras de algunas clínicas de la ciudad había familiares de pacientes pendientes de la remisión a UCI.



Por su parte, el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, sostuvo que no hay colapso de UCI en Bogotá y que el Centro Regulador de Urgencias estaba con condiciones de ubicar a las quienes necesiten.



Ante esta situación, ayer el alcalde (e) de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, se reunió con la Secretaría de Salud, la Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y Emergencias y el Colegio Médico de Bogotá para analizar el panorama. De este encuentro, y de un análisis con el equipo Distrital, salió la decisión de cuarentena en tres localidades. Incluso, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que se encuentra en días de escanso, aseguró estar en comunicación para definir los pasos a seguir.



“Me reuní hace pocos minutos con @MinSaludCol y @MinInterior y les explicamos el balance de la situación a hoy y las medidas adicionales de cuidado que tomamos”, trinó López a las 7 p.m.



Bogotá cerró la jornada con 2.959 nuevos casos, que se suman a los 35.262 casos activos confirmados hasta el mediodía.

