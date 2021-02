Soacha no descarta el pico y placa también los domingos

Aunque desde noviembre del año pasado Soacha tiene una nueva conexión vial con Bogotá, diferente a la ya congestionada autopista Sur, el nuevo corredor también terminó colapsado por el alto tráfico vehicular que tiene el municipio vecino hacia la capital del país.



Esa vía conecta con Bogotá a través de la avenida Ciudad de Cali, en el sector de Bosa San José. Dicho corredor comienza en la avenida San Marón, continúa por la Terreros para llegar a Bogotá a través del sector de Bosa San José.



Sin embargo, según el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, este se quedó corto muy rápido y ya es una lotería saber cómo le va a ir por ella.



Aunque esta vía permite llegar a la avenida de las Américas y a la Primero de Mayo, antes de la Central de Abastos se torna caótica y un conductor puede tardar más tiempo que por la misma autopista Sur, que atraviesa el municipio.



Por eso, Saldarriaga dice que los habitantes de su municipio están embotellados, lo mismo que los bogotanos que viven en las localidades limítrofes con Soacha.



“Tenemos una frontera de apenas 50 kilómetros y es absurdo que estemos bloqueados. Hay que romper esa frontera por todo lado, para generar una mejor movilidad entre Bogotá y Soacha y viceversa”, señala el mandatario.



De hecho, con el fin de descongestionar la autopista Sur y permitir la movilidad dentro del municipio, principalmente en los puentes festivos, cuando más quedan embotellados, la Alcaldía optó por establecer el pico y placa. Esta medida se ha aplicado en cuatro ocasiones –en tres ha funcionado con éxito– y ha permite reducir el trancón de 2 horas o 2 horas y media a 8 minutos, en la autopista Sur.



Pico y placa los domingos

El alto tránsito de vehículos –la Alcaldía estima que unos 300.000 carros fluyen en promedio al día– se volvió, no obstante, un problema de nunca acabar y ahora también está afectando los domingos. Por eso, el mandatario asegura que analiza establecer el pico y placa también en esos días.



“Los fines de semana, los retornos me llevaron a tomar la medida de pico y placa los lunes festivos, y muy seguramente me va a tocar tomarla también los domingos, porque estamos encontrando una congestión vehicular altísima esos días. Son temas que tenemos que revisar y realmente lo que hoy tenemos es un caos”, explica Saldarriaga, quien aclara que la medida está en estudio.



Simultáneamente, el alcalde cuenta que avanza con conexiones sencillas que no exigen grandes inversiones. “Sabemos que con pocos recursos estaremos desembotellando a Soacha por tres o cuatro vías nuevas”, señala.



Es el caso del corredor Terreros-transversal 15-Las Torres-avenida Ciudad de Cali, que fue habilitado con un pompeyano al final de la transversal. Esta obra puntual costó un millón de pesos y no afectó el tránsito peatonal ni la ciclorruta que atraviesa la avenida.



“Previamente pavimentamos casi toda la transversal y la conectamos con Las Torres, que este año la vamos a pavimentar, para que la gente, desde Compartir, pueda ir a Bogotá sin coger la autopista Sur”, agrega.



Otras vías de acceso

Pero además, la Alcaldía trabaja en otras alternativas de conexión con Bogotá que espera adelantar este año. De hecho, proyecta tener autorización del Concejo para un cupo de endeudamiento por 150.000 millones de pesos.



Una de ellas comienza en el extremo sur de Soacha, en la avenida Indumil, y sigue por la avenida San Marón, que termina conectando con la Ciudad de Cali. Sin embargo, aún falta un puente vehicular que proyectan construir entre Soacha y Bogotá. Esta vía se ha construido con la ayuda de empresas constructoras y el municipio. Las primeras hicieron un kilómetro de la San Marón, y la ciudad 500, metros.



Así mismo, la Secretaría de Infraestructura trabaja en la adecuación de la carrera 9.ª, que va paralela a la autopista Sur y desemboca en el sector de Protabaco, en Bosa.



Y si bien demorará un poco más, el municipio tiene fundadas las esperanzas en adelantar, junto con el Invías, la perimetral del Suroriente, que evitará el paso por la capital.



Para este corredor se estudian dos alternativas de trazado. Uno es la avenida Terreros, a la altura de San Mateo, para conectar con la Ciudadela Sucre, La Isla y Tres Esquinas y El Perdomo, para llegar a la avenida Villavicencio y luego a la Boyacá, cerca del primer túnel de la autopista Bogotá-Villavicencio.



Otra opción de trazado es por la calle 13 de Soacha hasta salir a las ladrilleras y de allí continuar por la ruta del Cielo y el cerro Soplaviento. Esta alternativa conecta también con Bogotá a la altura de la avenida Villavicencio.

