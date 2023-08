En menos de un año, el Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá, operado por Tembici, llegó a un millón de viajes y superó los 85.000 usuarios registrados. Se espera que en los próximos meses haya una ampliación en la cobertura para atender las necesidades de la ciudadanía.



Cabe mencionar que el sistema cuenta con 1.500 bicicletas mecánicas, 1.500 eléctricas, 150 de cajón, 150 manocletas, 150 sillas para transportar niños y alrededor de 300 estaciones en la ciudad. El lanzamiento parcial se hizo el 30 de septiembre de 2022 y la operación total inició el 30 de enero de 2023.



De acuerdo con María Villate, gerente de gobierno Tembici Colombia, están empezando a considerar cambios en la cobertura del sistema, esto basado en los datos de demanda y de las solicitudes que hacen los ciudadanos a través de redes sociales y los diferentes canales de atención.



"Con todos esos datos nosotros empezamos a recopilar la información y la idea es que esto lo sometemos a un estudio de la Secretaría de Movilidad para ampliar el área de cobertura, más no ampliar número de estaciones, ni número de bicicletas", indicó Villate.



Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá. Foto: Tembici

Otro de los aspectos que está revisando Tembici para tomar decisiones es el desempeño de las estaciones, pues hay algunas en las que no se están haciendo los viajes promedio que se tenían considerados al principio, por ende, estas se podrían mover a una zona donde haya una mayor demanda.



"Por ejemplo, algunas estaciones ubicadas en el 7 de agosto no están cumpliendo con el promedio, entonces creemos que serían mejor disfrutadas y explotadas por los usuarios de Bogotá en otras zonas. Entonces lo que buscamos hacer es a redistribuir las estaciones y las bicicletas que ya tenemos en un área de operación un poco más grande", explicó Villate.



Y agregó que les han llegado bastantes solicitudes para que el sistema sea ampliado más hacia el norte de Bogotá, especialmente en Usaquén, Barrios Unidos y Teusaquillo. "Estamos analizando las posibilidades y los mejores puntos para mover las estaciones a esos sitios. Actualmente, el sistema cubre un área de 27 kilómetros. En el centro y la zona de universidades también hay mucho movimiento y solicitudes".



Hasta el momento, el plan que más utilizan los bogotanos es el mensual, el cual tiene un costo de 31.990 pesos y le permite al usuario hacer cuatro viajes al día hasta de una hora. Por el cumpleaños de Bogotá, durante todos los sábados de agosto el desbloqueo de la bicicleta eléctrica tendrá un costo de 485 pesos y la prueba gratis para usuarios nuevos por 10 días.



En materia de seguridad, no ha habido mayores problemas, en los casi 11 meses que lleva operando el sistema, se han perdido nueve bicicletas, equivalentes al 0.15 por ciento. Sin embargo, Tembici como operador las repuso.



Tres preguntas a María Villate, gerente de gobierno Tembici Colombia

María Villate, gerente de gobierno Tembici Colombia. Foto: Cortesía María Villate

¿Ya es sostenible el sistema?



Digamos en términos de dinero, no hemos llegado a ese punto de equilibrio, pero gracias al patrocinio de empresas como Itaú y Vanti, el sistema llega a ser sostenible. En principio vamos bien, tenemos ingresos de usuarios y de publicidad, y pagamos al distrito la explotación del espacio público.



¿Tienen pensado subirle a la tarifa?



En principio no queremos subir las tarifas, pero anualmente se hacen análisis conforme a los incrementos que se vayan dando. Por este año, no se van a tocar, lo que queremos hacer es mirar nuevos planes y membresías para nuestros usuarios.



En materia se seguridad, ¿cómo ha funcionado el sistema?



Este mercado, como cualquier otro de Latinoamérica, no está exento al robo de bicicletas, sin embargo, hay que destacar que el porcentaje que se ha presentado en Bogotá está en la media de ciudades de Brasil, Chile y Argentina, entre otras; la cual es del 0.15 %, esto en nuestra ciudad, gracias al trabajo en conjunto entre la Secretaria de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Movilidad y el equipo de prevención de perdidas de Tembici.

Recuerde que los precios de Tembici son:



- Plan diario: 11.000 pesos



- Plan mensual: 31.990 pesos



- Plan anual: 229.900 pesos



- Un viaje: 1.300 pesos



Y, el nuevo plan para clientes de Itaú, el cual incluye dos viajes al día, tiene un valor de 10.000 pesos al mes y cubre un viaje en bicicleta mecánica y uno en eléctrica.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ