Dejando de lado el tema electoral que hoy está presente en las conversaciones cotidianas de los bogotanos, encuentro con sorpresa que poco se habla de cómo estamos en cultura ciudadana, un concepto al que muchos acuden cuando quieren encontrar una respuesta fácil a los males que nos aquejan.



Los colados en TransMilenio; los conductores que no respetan las señales de tránsito y los semáforos (incluyendo ciclistas y motociclistas); los peatones que prefieren pasar por debajo de un puente peatonal para cortar tiempo en su trayecto; los propietarios de mascotas que no tienen problema en dejar los excrementos de su perro en el espacio público o en los parques; los vendedores ambulantes y bicitaxistas que se tomaron el espacio público y las ciclorrutas; los comerciantes que invaden los andenes con sus productos y parlantes donde promocionan, a todo volumen, su local comercial; los vándalos que destruyen los contenedores y el equipamiento urbano… en fin, la lista es larga y estoy seguro de que usted, señor lector, tiene más ejemplos.



Por supuesto, muchos de estos problemas se expresan por el mal comportamiento ciudadano, pero también porque no se ha entendido bien sus causas o se omiten voluntariamente para evitar crear más tensiones o afectar la imagen pública de una administración o el respaldo ciudadano en las urnas.



Se reclama mucho por los problemas de inseguridad en la capital, pero se pasan por alto los problemas de convivencia entre los mismos ciudadanos. El año pasado, por ejemplo, el 25 % de las llamadas atendidas por la línea 123 fueron, principalmente, por riñas o por ruido. Este último se ha convertido un problema común entre vecinos y más hoy cuando predomina la propiedad horizontal en la ciudad.



La Policía Metropolitana impuso el año pasado 472.642 comparendos amparados en el Código de Seguridad y Convivencia. De estos, 455.812 iban acompañados de una multa, pero tan solo 8.860 ciudadanos realizaron el pago respectivo, es decir, menos del 2 por ciento.



Analizando con más detalle, encuentro que el 42 % del total de comparendos fueron por portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público; 15 % por incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía y 12 % por evadir el pago de la tarifa del transporte público.



Es claro que los problemas de convivencia no se resuelven solo con multas si no se desarrollan políticas y estrategias a favor de la cultura ciudadana. En los últimos años, no ha habido Administración o Secretaría Distrital que no mencione la cultura ciudadana en su plan de acción o que tenga algún programa relacionado con el tema. Sin embargo, han sido pocos o casi nulos los resultados obtenidos para modificar el comportamiento ciudadano. Incluso, la Encuesta de Cultura Ciudadana, que en su momento fue estratégica para la ciudad, hoy en día ha perdido relevancia porque dejó su esencia y propósito.



La cultura ciudadana y su simbología han demostrado que tienen un poder transformador en nuestra sociedad, nos recuerdan que hacemos parte del entorno urbano y que nuestros actos benefician o perjudican al colectivo en su conjunto; y que, al fin de cuentas, ser ciudadano no solo implica derechos sino también deberes para tener una mejor convivencia entre nosotros.

ÓMAR ORÓSTEGUI

DIRECTOR DE FUTUROS URBANOS