En el marco de la II Convención Internacional de Emergencia Climática que se está llevando a cabo en Bogotá, la alcaldesa Claudia López dio a conocer los avances de la capital en materia de cambio climático, pero además, le tiro algunas puyas al presidente Gustavo Petro.



(Le puede interesar: Las cinco grandes peleas entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente Gustavo Petro)

Durante la explicación del proyecto de la prolongación de la avenida Boyacá desde la 183 hasta la 235, la mandataria local dijo que su propuesta para este corredor, la cual ya quedó consagrada en el POT, es la misma que Petro propuso cuando fue alcalde.



"Más bien trabajemos juntos en lo que nos une, en vez de crear falsas divisiones por el electoralismo circunstancial a corto plazo", dijo López. Y agregó "nos busquemos peleas donde no las hay, ni falsas divisiones donde no las hay, las elecciones se acaban el 29 de octubre, pero Bogotá va a seguir".



Además, López dijo que no tiene ningún sentido que el Regiotram del Norte sea también de carga y que además la red férrea no da para ese uso.



"Yo quiero reiterarle al Gobierno Nacional que si algo nos une es la justicia social y la ambiental, en eso no tenemos diferencias. Queremos sacara a las familias humildes de la pobreza, pero entonces hay que darles renta básica, no negársela", indicó la alcaldesa.



(Le recomendamos: Bogotá Reverdece: Lea todas las actividades para participar hasta el 23 de septiembre)

Facebook Twitter Linkedin

La alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro. Foto: Alcaldía de Bogotá y Presidencia

En ese mismo sentido, López se dijo "No tiene ninguna lógica que el gobierno de Duque le girara más renta básica a más familias en pobreza en Bogotá, que el gobierno del presidente Petro".



López también aseguró que hay que hacer más manzanas del cuidado en Bogotá y en Colombia, y que el POT ya está y no difiere en nada de las metas nacionales.



"El metro de Bogotá, los dos trenes de cercanías, los cables, las ciclorrutas, la flota eléctrica de buses ayuda a cumplir sus metas", dijo Claudia López.

REDACCIÓN BOGOTÁ