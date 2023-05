Continúa la preocupación e incertidumbre en el sector de la construcción, debido a que las cifras de lanzamientos, iniciaciones y ventas en abril siguieron a la baja en Bogotá. La comercialización en ese mes fue de 2.169 unidades y representó una variación del -62 % en comparación con abril de 2022.



Las ventas de unidades de vivienda en la capital y la región se contrajeron en un 57 por ciento en enero, febrero y marzo, respecto al mismo período de 2022.



Durante el primer trimestre en Bogotá se registraron variaciones negativas en la comercialización (56 por ciento), lanzamientos (45 por ciento) e iniciaciones (43 por ciento). Cifras que de una u otra manera preocuparon al gremio, y que al parecer, siguen preocupando.



De acuerdo con la cifras reveladas por Coordenada Urbana, el sistema de información georreferenciada de Camacol durante el mes de abril hubo lanzamiento de 2.148 unidades, de las cuales 1.462 fueron VIS y 686 No VIS. Esto represento una variación de -53,9 % frente a abril de 2022.



En cuanto a las iniciaciones, hubo 999. De estas, 444 fueron VIS y 555 No VIS. Cifras que demostraron una disminución del 55,4 %. Las ventas, ese mes alcanzaron la variación más alta, de 62 %. Se vendieron 2.169 unidades, de las cuales 1.595 fueron VIS y 574 No VIS.



Ventas de viviendas han caído más del 50% Las tasas de interés han aumentado al 17 % en donde los hogares han perdido una parte de su capacidad de compra dado el costo de financiación. Ventas de vivienda han caído por encima del 50 %. Foto: iStock

Mientras que las ventas, iniciaciones y lanzamientos muestran cifras bajas y de una u otra manera preocupantes, la oferta en Bogotá aumentó en un 6,1 % en comparación con abril del año pasado. En total hay 38.324 unidades disponibles para comprar, de estas, 24.989 son VIS y 13.335 no VIS.



Expertos opinan respecto a la disminución

Juan Guillermo Yunda, doctor en planeación regional y de ciudades, dice que la actual disminución en las iniciaciones de vivienda además de estar relacionada con las actuales altas tasas de interés implementadas para combatir la inflación, el auge de iniciaciones durante 2021 y 2022 pudieron llevar a una sobreoferta.



"Seguramente entraremos a un proceso de enfriamiento de nuevas unidades de vivienda hasta que se controle la inflación", advirtió Yunda.



Y dijo que el programa Mi Casa Ya debe reactivarse para que cumpla un papel contra cíclico y ayude a mantener la economía, y que este puede ser complementado con otros programas como incentivos a las viviendas en arriendo.

