Bogotá será sede de la Copa Mundo de BMX en mayo

¿Qué competencia de BMX se hará en Bogotá?



Es la Copa Mundo de BMX. Se realiza en distintas ciudades del mundo. La de Alemania fue cancelada recientemente por la pandemia y eso hace que esta edición en Bogotá se vuelva más importante. Nos estuvieron evaluando muchos años para saber si nuestra pista estaba adecuada para una competencia internacional, dieron la aprobación el año pasado y ahora logramos tener esta Copa Mundo.

Van a venir más de 190 deportistas de todo el mundo a conseguir puntos para los Olímpicos de Tokio.

¿Estarán nuestras estrellas?



Sí. Mariana Pajón y Carlos Ramírez nos acompañarán en esta competencia. Además estarán muchas figuras internacionales que han sido campeonas mundiales y estarán compitiendo acá. Esperamos que tanto Carlos Ramírez, nuestro deportista de Bogotá, como Mariana Pajón logren bastantes puntos en esta competencia.





¿Cómo se va a controlar la llegada a Monserrate? ¿Qué advertencia le hace a la gente?



Estamos armando un plan de contingencia con Idiger, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, la iglesia de Monserrate y nosotros. Vamos a tener personas informando en distintos puntos previos a Monserrate. Si el cupo del cerro se completa, se les informará a las personas para que no sigan haciendo fila, especialmente quienes estén más distantes del punto de llegada.



Queremos hacer una invitación muy especial a las personas para que no suban a Monserrate por los senderos aledaños. Esto implica no solo riesgos por accidentes, sino que generan aglomeración en el cerro, sin poder controlar.

En caso de ver a estas personas en estos sectores, vamos a tener un grupo de apoyo pidiendo que se retiren, desciendan y no lleguen hasta arriba.



¿Cómo avanza ese proceso para que Bogotá sea la sede de los Panamericanos en 2027?



Creo que tenemos los escenarios, tenemos la infraestructura y estamos listos para recibir estos juegos en la ciudad. Nosotros hicimos un trabajo previo con el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte, estuvimos revisando cuáles serían los escenarios sede de estos juegos. El Ministerio nos ha planteado una propuesta de compartir sede con Barranquilla, lo cual nos permitiría repartir costos.

¿Ya están listos los escenarios o hay que ajustar algunos para poder aspirar?



Hay varios que están listos, otros tenemos que arreglarlos y unos los vamos a construir. Por eso, estamos en esta candidatura con 7 años de anticipación.

Por ejemplo, el estadio El Campín lo estamos trabajando en una Alianza Público Privada (APP), que va a ampliar su capacidad y a mejorar sus instalaciones: tanto las zonas VIP, las de periodistas, toda la infraestructura de camerinos para los jugadores, y va a ampliar el número de público.



35.000 personas pueden estar en el estadio. Con esto, la idea es tener 65.000. Esperamos que más o menos a mediados del 2022 se pueda poner la primera piedra.



¿Contra quién estaríamos compitiendo a nivel internacional para ser sede?



En este momento no han publicado los otros candidatos de los otros países. En Colombia estamos Barranquilla y Bogotá, por eso la propuesta del Ministerio y del Comité Olímpico es hacer esta alianza.

¿A cuánto ascienden los costos para tener los escenarios listos?



Nosotros calculamos que vamos a invertir cerca de 500.000 millones de pesos, con inversión pública y otros 500.000 millones que vendrían con inversión privada.



¿De aquí a siete años?

​

Sí.



¿Cómo va el nuevo estadio para Bogotá?

​

Muy bien. La APP empezó a analizarse desde hace tres años, la administración anterior la dejó en prefactibilidad y nosotros hicimos el análisis de factibilidad.

Estamos avanzando rápidamente con el operador los ajustes que han solicitado las Secretaría de Planeación y Ambiente.

En estos ajustes que hicimos está incluida la nueva sede de la Filarmónica de Bogotá.

En estos ajustes que hicimos está incluida la nueva sede de la Filarmónica de Bogotá.

Esta es una deuda histórica con la Filarmónica y se incluyó esta nueva sede. Creemos que a mediados del 2022 ya hemos terminado este proceso de aprobación y de ajustes.

¿Hoy cómo está la situación de los parques? ¿La gente puede ir normalmente a los parques?



Los parques más grandes, los metropolitanos, están abiertos todos los días de 6 a. m.a 6 p. m., con una serie de actividades físicas y culturales.



Los parques zonales y los parques locales van a estar abiertos todo el tiempo, pero adicionalmente estamos poniendo programación en las noches. Sabemos que las personas trabajan, que llegan de la oficina cansados, que no pueden asistir a una clase al mediodía o a las tres de la tarde, entonces estamos poniendo actividad con gimnasios nocturnos de 6 p. m. a 8 p. m.



¿Van a estar cerrados durante Semana Santa?

​

Lunes, martes y miércoles vamos a funcionar común y corriente. Jueves, viernes, sábado y domingo no habrá actividad programada, ni inductores con clases.



¿Las canchas de los parques están funcionando normalmente?

​

Sí, las canchas están funcionando normalmente, lo único es que no se puede tener público. Sabemos que las personas quieren volver a los partidos, a los picaditos, a encontrarse con sus amigos, pero muchas veces en estos momentos se baja la guardia, se quitan el tapabocas, comparten bebidas y este es precisamente uno de los riesgos de contagio que se presentan.



Están funcionando. Tenemos unas personas que están haciendo los préstamos de estas canchas, pero les pedimos que cumplan los protocolos de bioseguridad y que no lleven público.



¿Se paga por esas canchas?

​

En este momento no estamos haciendo cobro, precisamente por la reactivación de varias escuelas, clubes y ligas que durante el año pasado no pudieron funcionar. Estamos haciendo gratuito el préstamo de estos escenarios.

