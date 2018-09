Bogotá será sede de cumbre mundial de ciudades caminables

Hace 19 años empezó en Londres (Reino Unido) un movimiento que luego se convirtió en organización para promover la caminata como una forma de transporte diario a nivel mundial. Su nombre es Walk 21, y desde entonces han realizado 18 encuentros internacionales en distintos países.

Ahora, Bogotá acogerá la 19.ª edición de la conferencia, que por primera vez tendrá lugar en una urbe suramericana. Del 15 al 19 de octubre, el principal escenario será el teatro Jorge Eliécer Gaitán, escogido a propósito de su ubicación sobre la carrera 7.ª (centro de la ciudad), que aspira convertirse en uno de los principales corredores peatonales de la zona urbana, e infortunadamente hoy presenta retrasos en su construcción.



Los auditorios de las universidades Jorge Tadeo Lozano, los Andes y el Rosario también ofrecerán charlas y ponencias, además de que múltiples plazas públicas y senderos ecológicos acogerán actividades.



“Bogotá está cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial, con mejoras demostrables para la salud pública y el bienestar; equidad para las mujeres, los niños y la revitalización económica”, explica Jim Walker, director de Walk 21, para referirse a las razones por las cuales escogieron a la capital colombiana como sede.



Las cifras de caminabilidad en el Distrito han sido variables en los últimos años. Mediciones de la Encuesta de Movilidad y del programa Bogotá Cómo Vamos, entre el 2011 y el 2017, han mostrado fluctuaciones en cuanto a los hábitos de los bogotanos. Por ejemplo, en el 2011 se hacían 3’186.483 viajes a pie diarios, número que bajó a 2’623.036 en el 2015 y volvió a subir a 3’500.000 en el 2017.

Según la Defensoría del Espacio Público (Dadep), la ciudad cuenta con un área de 26’246.967 metros cuadrados de andenes, además del espacio que suman los parques, 30’189.204 m²; zonas verdes, 4’096.520 m²; plazas y plazoletas, 458.898 m². Precisamente, “en estas áreas, los habitantes de la ciudad empiezan y terminan cada viaje caminando”, recalca el Dadep.



De Viena (Austria), que ha sido catalogada como la ciudad más caminable del mundo, la capital colombiana puede emular la constancia en los planes maestros de movilidad (1980, 1993, 2003 y 2014), que han priorizado tanto los espacios peatonales como la bicicleta y el transporte público; en otras palabras, la movilidad sostenible, para lograr que no solo quienes no tengan carro particular, sino toda la población, sigan esas alternativas.



En la capital austriaca, su sistema metro pasó de 40 kilómetros a 80 entre 1990 y 2015, reduciendo tiempos de espera entre dos y tres minutos durante las horas pico, expone un artículo de WRI Institute. Esas mejoras en el transporte público incentivan los desplazamientos a pie, que suelen ser usados para finalizar el último o primer kilómetro y medio de los viajes.



“Incluso, aparte de los planes a largo plazo, medidas de sanción también han sido impuestas en esta urbe europea y otras; se trata de una suerte de comparendos a los peatones que no respetan las señales de tránsito, en especial aquellos que se pasan los semáforos cuando la luz no se los permite”, ha reseñado WRI.



En Bogotá, según las estadísticas del Dadep, el reto aparece a la hora de involucrar más a los estratos 4, 5 y 6, toda vez que en el 1, 2 y 3 suman el 90 por ciento de los recorridos a pie. Entre tanto, las mujeres son líderes en esta tendencia, pues realizan el 60 por ciento de los viajes.



Otros atractivos que le dieron a Bogotá la sede de Walk 21 son su ciclovía dominical y su red de senderos ecológicos, repartidos en diversos puntos de las 13.000 hectáreas de los cerros orientales. Su uso frecuente por los ciudadanos ha llevado, de hecho, a que las autoridades implementen planes de manejo eficientes para garantizar la sostenibilidad de esos espacios naturales.

Expertos

Según la Secretaría de Movilidad, del total de personas que caminan por la ciudad, el 23 por ciento tienen entre 5 y 14 años; 19 por ciento, entre 15 y 24, y 43 por ciento, entre 35 y 74 años.



La relevancia que las autoridades le han dado a Walk 21 Bogotá, Ciudad Caminable, como se llamará el evento, es que servirá para escuchar a los gurús de esta movilidad reflexionar sobre las prácticas, políticas e infraestructura que se deben mejorar en el Distrito –como los andenes– para seguir el ejemplo de las capitales del viaje a pie: París (Francia), Buenos Aires (Argentina), New York y Washington (EE. UU.), Copenhague (Dinamarca) y Oslo (Noruega).



Entre otros expertos que dictarán conferencias y participarán en talleres, se destacan Seleta Reynold, gerente general del Departamento de Transporte de Los Ángeles (Ladot) y miembro de la Junta de Profesionales de Peatones y Bicicletas.



Ha supervisado la construcción de más de 33.600 pies cuadrados de plazas y plazoletas, además del lanzamiento de la iniciativa Visión Cero, para reducir las muertes por siniestros viales.

David Sim, director creativo y socio en Gehl Architects; experto en urbanismo sostenible, que se enfoca en las personas. Jim Walker, fundador y director de Walk 21. Desde hace más de 20 años dirige la red y actividades de esta organización. Trabaja como asesor de políticas internacionales y gerencia proyectos especiales que buscan generar entornos seguros, atractivos y accesibles para la movilidad a pie.



Skye Duncan, directora de la Iniciativa Global de Ciudades de Diseño en Nacto (sigla en inglés de Asociación Nacional de Oficiales de Movilidad). Trabajó siete años en el Departamento de Planeación Urbana de New York, donde impulsó programas y lineamientos de diseño urbano para el espacio público saludable. Leonardo Yánez, representante sénior de la Fundación Bernard van Leer para América Latina (que promueve el cuidado infantil).



La calle es el espacio público por excelencia, y promover su uso, una demanda que cada vez toma más fuerza en los grandes centros urbanos, no solo por razones arquitectónicas sino de salud y bienestar para los habitantes.



El acceso a todas las actividades de Walk21 será gratuito. Los interesados en acceder a las conferencias y talleres de Walk 21 Bogotá, Ciudad Caminable, que se realizará del 15 al 19 de octubre, pueden inscribirse en www.walk21bogota.com de manera gratuita.



En la APP walk21bogota se encuentran agenda, conferencistas y los recorridos de experiencia de ciudad. Además, los ciudadanos podrán apreciar en distintos puntos del Distrito las 20 fotos finalistas del reto ‘Bogotá, ciudad caminable’.



