Luego de que la senadora María José Pizarro arremetiera contra el candidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano, mediante un comentario de Twitter en el que aseguró que Molano habría "ordenado la mutilación y el asesinato de cientos de jóvenes", está fue obligada por Cote Suprema de Justicia a retractarse públicamente con el candidato, a bajar el trino que había publicado y a usar todos los medios necesarios para difundir la aclaración de la misma manera en la que había lanzado los comentarios contra el candidato.



El episodio se presentó el pasado 5 de mayo cuando la senadora le respondió a a Molano mediante redes sociales a un cuestionamiento que él lanzo por la presencia de la Guardia Indígena en plena Plaza de Bolívar, donde marcharon con sus bastones de mando.



En ese entonces, el candidato aseguró que. "Bogotá no necesita a la “Guardia Indigena” en la Plaza de Bolívar intimidando Instituciones. Con sus cercos humanitarios sabemos de lo que son capaces. Lo que necesitamos es más policía garantizando que no se consuman drogas en espacios públicos y protegiendo a niños y familias".

A este comentario de Molano, Pizarro le respondió diciéndole que , "Diego, la guardia indígena, a diferencia suya, no ha ordenado la mutilación y el asesinato de cientos de jóvenes. Bogotá no necesita fascistas ni incompetentes, necesita liderazgos democráticos, talante que jamás usted demostró siendo Min Defensa".



Inmediatamente el comentario se hizo viral molestando al exministro de Defensa quien de inmediato anunció acciones penales en contra de la senadora. Tras el difícil momento por las declaraciones a la senadora no le quedó de otra que cumplir el mandato de la Corte Suprema de Justicia.



"Yo la senadora María Jose Pizarro, aclaro y rectifico que no me consta y no tengo prueba que el señor Diego Molano haya ordenado la mutilación y/o el asesinato de jóvenes como lo manifesté en el tuit publicado en mi cuenta el 05 de mayo del 2023"



En consecuencia hemos acordado en la conciliación: 1. Eliminar el tuit del 05 de mayo de 2023, 2. Abstenerse en el futuro de hacer referencia respecto del señor Molano sobre estos hechos y 3. Publicitar la presente aclaración por los mismos medios que realicé la afirmación.

