Semana de altas y bajas / Voy y vuelvo

Una de las cosas apasionantes que tiene Bogotá es el vértigo de los acontecimientos que aloja en cada semana. Todos a cual más importantes y tan contradictorios entre sí, que a duras penas alcanzan a ser rozados por la mano de los periodistas o el tropel de medios que la absorben.

Bogotá arrancó la semana lista para endeudarse y gastar un poco más del equivalente a lo que será su aporte para el metro: 10,8 billones de pesos. Asusta la cifra. Y asusta más no tener certeza de cómo la pagaremos nosotros y nuestros hijos. Endeudarse cuando se es gobierno, o sea, cuando no se es la cabeza de familia para responder, es fácil. Lo complicado es no ver en el horizonte el límite de nuestros bolsillos. Los papás y mamás que tienen créditos hipotecarios saben bien de qué hablo.



Pero el daño causado por la pandemia ha sido tal que no queda otro camino. Salir adelante solo se consigue con inversión, con obras, con ayudas. Y apelar a un crédito ha sido el aconsejable. Esperemos que la confianza en la ciudad no decaiga, es lo que realmente puede ayudar a largo plazo.



La misma mujer que lideró la aprobación para endeudar a la ciudad cumple un año de haber sido elegida en las urnas. Increíble: casi 500 años de historia y es la primera en conseguirlo. Algo ha de estar cambiando en nuestra indómita ciudad. En la entrevista para EL TIEMPO lucía cansada, agotada.



Pero no fue sino recordarle que la trataron de xenófoba por el tema de los venezolanos, que la seguridad anda patas arriba, antojarla con preguntas como cuál ha sido su aporte como mujer a esta Bogotá de cuadrículas o qué dice de las provocaciones de sus adversarios, y fue como haberle puesto pila nueva. “Injusto”, dijo sobre el tema venezolano.



Lo que ha hecho, añadió, es evidenciar una verdad de a puño: hay venezolanos criminales, captados por bandas que se aprovechan de su condición irregular, y que, en dado caso, deberían ser deportados.



Cree que el manejo dado a la pandemia simboliza su papel como mujer, pues se obsesionó por proteger la vida, la salud y el bienestar de sus conciudadanos. Y puso como ejemplo a otras mujeres del mundo a quienes se les han reconocido esfuerzos similares. Y sobre sus detractores y sus antecesores, que le han dedicado duros trinos recientemente, esbozó una sonrisa de esas que dejan escapar quienes saben que las críticas son tan inevitables como torpe, políticamente hablando, intentar responderles. “Que sigan trinando que yo sigo gobernando”, zanjó.



Atracaron a Willington Ortiz en su restaurante. Gloria indiscutida de nuestro fútbol nacional. El hombre que abrió la senda para los Pibes, los James, los Falcaos y tantos más. ¿Cómo no se iban a revolucionar las redes con la noticia? Fue lo mismo que cuando ‘Tino’ Asprilla denunció que le habían robado los espejos del carro, en Teusaquillo. Y de nuevo se desatan los comentarios sobre la terrible ola de inseguridad que hay. Pocas horas antes, el secretario del sector, Hugo Acero, se devanaba los sesos tratando de explicar lo que para el ciudadano del común no es perceptible: hay varios indicadores que muestran que hurtos, atracos y otros han bajado.



¿Quién convence de lo contrario a alguien que suelta una andanada de mensajes con la expresión “Si roban al viejo Willi, ¿qué puede esperar uno?”. Y tiene razón, en parte. Es la frustración colectiva. Pero es la sensación que provocan las viralidades de los nuevos tiempos. Sin embargo, ojo: de ‘viejos Willis’ víctimas de un asalto está repleta la ciudad. Lamento lo que le ocurrió al hombre que le dio lustre a mi Millonarios del alma. Por fortuna no pasó a mayores, muchos han perdido algo más que la cadena.

Pasemos a temas más amables de la semana. Bogotá fue escogida como líder en viajes de negocios en América Latina. Y por partida triple, porque además del galardón principal, el aeropuerto El Dorado fue seleccionado como el mejor de la región y Ágora, como el mejor centro de convenciones. No es cualquier cosa. Lo dice World Travel Awards, gurú en el tema. Aunque algún amigo diría que es un reconocimiento ‘chichipato’.



Bueno, pero en tiempos de pandemia cualquier cosa es cariño, ¿o no’? Sobre todo si se les gana a Buenos Aires, Medellín, São Paulo o Río de Janeiro. No nos demos tan duro.

Y ya para culminar, volvemos con la Alcaldesa y su anuncio de viernes: “Sí o sí” los niños de colegios oficiales volverán a clases semipresenciales en enero. Ya era hora. A mí terminaron por convencerme los expertos en la materia: es mucho lo que pierde un estudiante en emocionalidad, relacionamiento con los demás, calidad educativa y calidad de vida en general, recibiendo clases a distancia. Con seguridad y mucha conciencia se puede.



Pero, claro, ahí mismo salió a responder el sindicato de Fecode, cuyas directivas poco han hecho por el tema, muy distinto a lo demostrado por los maestros. El señor Alarcón respondió que claro, que con mucho gusto, siempre y cuando se atiendan sus peticiones y se creen mesas de diálogo para bla, bla, bla... Típico.



¿Es mi impresión o ... quieren llenar el parque Japón de árboles para volverlo más inseguro?

