Secretario, algunos están pidiendo su renuncia, ¿qué les responde?

En el Concejo de Bogotá algunas voces están pidiendo la renuncia de Hugo Acero, secretario de Seguridad. El primer asesinato por hurto en un bus de TransMilenio en toda su historia y el aumento del robo de bicicletas y homicidios, entre otras razones, han llevado a que se sienta que la inseguridad está disparada.

Una encuesta virtual de Bogotá Cómo Vamos durante la cuarentena muestra que apenas el 24 % de los bogotanos se sienten seguros en su barrio. Sin embargo, Acero sostiene, en conversación con EL TIEMPO, que de 12 delitos de alto impacto que se miden en la ciudad, solo dos están aumentando.

Hay una percepción ciudadana de que Bogotá está bajo el control del crimen, ¿es verdad eso?

Lo primero es que lamento los hechos que suceden en Bogotá, que es una ciudad que en alguna época llegó a tener 4.380 homicidios al año, en 1993. El año pasado fueron más de 1.000, y aspiramos a cerrar por debajo de ese número este año.



Es un esfuerzo que estamos haciendo, y creo que vamos a estar cerca de esta meta, es lamentable el asesinato del ciudadano en TransMilenio, en Suba y otras localidades. Finalizamos en octubre con 12 vidas que se perdieron más que el año pasado, pero al 5 de noviembre teníamos cinco casos menos, en el acumulado del año.

Pero al mirar las cifras por localidades, hay unas en las que aumentan los asesinatos, como Ciudad Bolívar...

Hay localidades que han incidido en el aumento, estamos trabajando sobre estas, podría defenderme diciendo que en esas localidades no había 100 o 120 homicidios en el acumulado del año, había muchos más, pero se han ido reduciendo en términos de ciudad.

¿Entonces, para usted, lo que hay es una alta percepción de inseguridad?

Se han venido reduciendo de manera muy fuerte los hurtos a personas; algunos dijeron ‘no, es que hubo aislamiento entonces eso provocó que bajara porque la gente no estaba en las calles, quiero decirle que el año 2019, comparado con el 2018, en Bogotá había un aumento del 20 por ciento de hurto a personas. El 18 de marzo, antes de la pandemia, ya teníamos una reducción del 5 % de los hurtos a personas.



Desde luego, el aislamiento lo profundizó, hizo que fuera mayor la reducción, pero hace tres meses la ciudad se abrió y en septiembre la reducción fue del 45 %, y en octubre, cuando la ciudad está completamente abierta, es del 39 %.

Pero ni estudiantes de colegios ni de universidades están saliendo, y muchos hurtos son contra ellos. Tampoco están abiertas las zonas de rumba...

Los primeros meses de este año fueron ejemplares; me entregan una ciudad con un incremento del 20 % de hurtos antes de la pandemia, con estudiantes, con discotecas, con bares; llevábamos 5 por ciento menos de hurtos, íbamos bien, yo sí creo que detrás de todo esto no fue solamente un aislamiento, hay que reconocer los esfuerzos de las autoridades.



Cifras de percepción de inseguridad del programa Bogotá Cómo Vamos del año 2020. Cifras de hurto de la Secretaría de Seguridad. Foto:

¿Por qué eso no se refleja en lo que siente la gente en las calles?

El tema de percepción puede variar, hemos tenido épocas cuando realmente la gente ha sentido que la seguridad ha mejorado; un solo atentado terrorista, un asesinato, un hecho delincuencial de gran difusión te acaba con la percepción, hechos como el asalto del apartamento de Santa Bárbara, el asalto a Gran Estación, atracos afectan la sensación de seguridad.

¿Qué tanto tenemos que ver los medios de comunicación?

Hace poco me hicieron esa pregunta, y ya tuve problemas porque mi respuesta fue que hace unos dos años decidí no ver noticieros en la mañana.

¿Esa es la solución para mejorar la percepción, dejar de ver noticieros?

No es una solución, me tranquilizaba un poco más porque veía que era un contenido del hecho anterior, del muerto, del atraco de la noche anterior, pero también es injusto con la ciudad porque uno o dos casos que se presentan es distinto a los 3 o 4 casos que se presentaban el año pasado.



¿Los medios y las redes sociales estarían, según usted, deteriorando buena parte de la percepción?

Los medios cumplen con su función; no niego que ese muerto existió, que ese asalto sucedió, ahí no puedo decir nada y no haría nunca ningún esfuerzo para que no lo difundieran. La libertad de prensa es con su proceso de autorregulación. No nos corresponde a nosotros decirles a los medios qué trasmitan, hay procesos de control interno.

Secretario, hay algunos que están pidiendo su renuncia, ¿qué les responde?

Si a mí me revocan, yo digo: ¡chévere!, ¿por lo que estoy haciendo? Me entregaron una ciudad con cinco delitos aumentando y la entrego en dos aumentando; me entregaron una ciudad donde no habían creado cupos carcelarios que se requieren para meter a los delincuentes, creé 650 en pocos meses; me entregaron una ciudad con 5 URI y hay proyectos para construir tres más, pues bien, ¡chévere! Me entregaron una ciudad en donde tenía 60 por ciento de las llamadas al 123 abandonadas y la entrego con apenas el 3 por ciento, pues bien, ¡chévere!

Hugo Acero, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO.

Hubo momentos de tensión entre el Distrito y la Policía en el pasado y recientemente entre usted y la alcaldesa, ¿cómo están estas relaciones?

Yo he trabajo con 3 alcaldes de Bogotá, con Mockus, Enrique Peñalosa y ahora con Claudia López. Hay diferencias, hay demandas. Es más, no solo conmigo, recuerdo con la XIII Brigada diferencias, y no solo ahí, también con el ministro y con el propio Presidente, también con la Policía, eso es normal, tenemos que seguir trabajando, detrás de esto hay una necesidad de seguridad de los ciudadanos; esto no es un problema de política, esto es de garantizar derechos de seguridad a los ciudadanos, y en eso sí debemos ponernos de acuerdo.

Algunos creen que la manera de abordar el tema de migrantes e inseguridad por el Distrito está resultando xenófoba...

Las cifras nos muestran que en captura de extranjeros, en 2018 fueron 2.619, en 2019 fueron 4.953; en venezolanos inmigrantes, durante el 2018 fueron 2.449, y se pasó a 4.797.

Pero ¿cuántas capturas en general hubo?

Al 26 de octubre, por hurto de bicicletas, 734 capturados, de los cuales 216 eran venezolanos; en el caso de celulares, de 3.244 capturas, el 24 % (778) eran venezolanos. Esas son las cifras, la alcaldesa dijo que hay que judicializarlos o si no, deportarlos; no es perseguir a una persona por su nacionalidad, sino porque cometió un delito. El 99 % de venezolanos llegan a rebuscarse de manera honrada, trabajando, invirtiendo en el país, hay unos pocos que están delinquiendo y hay que capturarlos.

¿Van a llegar más policías a Bogotá?

Sí, tenemos una promesa, llegarán algo más de mil.

¿Llegan para reemplazar a los que salen o son nuevos?

Realmente son procesos de reposición. Bogotá llegó a tener algo más de 20.000 policías en 2014, hoy tenemos 16.600, es reposición, pero es una reposición que nos ayuda mucho, y bien distribuidos tienen un impacto positivo.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

En Twitter: @oscarmurillom