Más de la mitad de las señales para ciclistas en Bogotá presentan fallas: estudio

Bogotá lleva varios años trabajando para convertirse en la ciudad de la bici. De hecho, ya completó 623 kilómetros de ciclorruta y al día se realizan 880.000 viajes.

Y aunque la infraestructura para este modo de transporte ha mejorado, un estudio de la Universidad Javeriana evidenció múltiples falencias en la señalización.



Los investigadores, Shyrle Berrío y Lope H. Barrero, caracterizaron 80 señales de tránsito en 10 sectores de alto riesgo para los usuarios de la bicicleta, con el fin de verificar si son adecuados, facilitan la percepción de las personas, son obedecidas y se ajustan a las dimensiones, ubicación y función.



El estudio, publicado este año en la revista Transportation Research, concluyó que el 55 por ciento de las señales no están en buenas condiciones y a menudo se encuentran dañadas, mientras que el 18 por ciento no es coherente con su entorno y el 38 por ciento no cumple con el tamaño apropiado del tablero.



Para llegar a estas conclusiones, primero analizaron si alrededor de la ciudad se cumplía con el manual de señalización vial expedido por el Ministerio de Transporte en 2015.



Este es el flujo de ciclistas en el bicicarril a lo largo de la carrera 7 con calle 53 a la calle 60. Foto: César Melgarejo/ CEET

Uno de los principales hallazgos fue que el 58,7 por ciento de las señales verticales se ubican a menos de 30 cm del borde del carril, lo cual no solo incumple las reglas nacionales, sino que aumenta el riesgo de colisión de los usuarios con el letrero.

Otro de los factores analizados fueron las condiciones de las señales.



Se concluyó que el 36,2 por ciento de los rótulos presentan daños en el tablero, principalmente, provocados por pegatinas o agujeros que causan los usuarios de la vía, aunque también están asociados al tiempo y a las condiciones climáticas. En este punto, en las que más se evidenciaron falencias fueron en Bosa y Chapinero.

Por otro lado, se encontraron fallas en la coherencia de la señal en varios sectores de la ciudad. Por ejemplo, algunos letreros indicaban circulación no compartida entre peatones y ciclistas, pero no existía una demarcación en la vía que guiara a cualquiera de los dos actores del corredor.



“En el sector de Chapinero, donde las señales frecuentemente se encuentran en condiciones inadecuadas (5 de cada 9 de los signos están dañados), también se presentan problemas de coherencia”, indicó el estudio.



Shyrle Berrío, ingeniera industrial de la Universidad Javeriana que participó en la investigación, le explicó a EL TIEMPO que estos problemas afectan el entendimiento y cumplimiento de las normas de tránsito por los ciclistas.



“Se identificó que la señal no es un elemento atractivo ni percibido por los ciclistas (...), también hay que tener en cuenta el tema de comprensión, pues no hay una capacitación de normas viales para estos actores viales”, explicó la investigadora de la Javeriana.

La Secretaría de Movilidad de la ciudad ha venido trabajando al respecto. Foto: Mauricio Moreno

De igual forma, para Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Javeriana, “la señalización no ha tenido consistencia a lo largo del tiempo” porque no existían estándares o no se seguían. “Por ejemplo, la administración de Gustavo Petro demarcó ciclorrutas azules y la de Enrique Peñalosa lo hizo con verde”, dijo.



No obstante, el experto resaltó que “hay un salto cualitativo en los últimos años con ciclorrutas en calzadas contiguas al corredor vehicular con mejor demarcación que las primeras ciclorrutas ubicadas en andenes, que tienen muchas rampas y barreras”.



Cabe resaltar que la Secretaría de Movilidad de la ciudad ha venido trabajando al respecto. En el último balance entregado por esta administración, la entidad destaca que se ha logrado la demarcación de 940 pasos seguros que conectan 172,1 km de ciclorruta.



Asimismo, se han realizado 1.659 pasos seguros adicionales con nuevos estándares de señalización en distintos puntos. Según la Secretaría, desde el 2020 se han instalado 61.078 señales verticales nuevas y se les ha hecho mantenimiento a 563.764 más.

Ciclomotores deberán transitar por carril de tráfico mixto

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

