Con el aumento de casos de contagios de covid-19 en Bogotá y Colombia, varios expertos y profesionales de la salud insisten en evitar a toda costa aglomeraciones o reuniones sociales que pueden ser un foco de contagio. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, de la mano del Comité Epidemiológico Nacional, les pide a los ciudadanos que consideren la forma de llevar a cabo las manifestaciones.



Ante esto, el secretario de Salud del Distrito, Alejandro Gómez, señaló en conversación con EL TIEMPO que, al igual que las demás autoridades sanitarias, no aconseja que se lleven a cabo las marchas de hoy.



“Cualquier aglomeración de personas no está aconsejada. Alrededor del respeto que tenemos por el derecho que tienen las personas y las organizaciones de carácter político de protestar, hay que reconocer el momento que estamos viviendo. Si estamos haciendo la determinación de lo que significa sacrificar tantas cosas en estos días de confinamiento, ¿cómo podemos avalar aglomeraciones por otro tipo de motivación?”, recalcó el funcionario, también profesional de la salud.



No obstante, Gómez aclara que no solo se refiere a aglomeraciones producto de las marchas convocadas en la ciudad, sino también a las que han ocasionado hinchas de fútbol en los últimos días, de reuniones sociales o de fiestas clandestinas.



“Para mí son igual de graves las aglomeraciones de origen deportivo que las de origen social y político. Esta (el covid-19) es una enfermedad de carácter respiratorio, lo hemos dicho hasta la saciedad, y de ahí la importancia del tapabocas”, prosiguió el secretario.

Por este motivo, el Distrito también ha ampliado medidas restrictivas como el toque de queda y la ley seca hasta el 9 de mayo, pues consideran que la venta y el consumo de licor causan esas reuniones sociales y fiestas clandestinas en las que se incumplen las medidas de bioseguridad.



Además, Gómez es enfático en que, cuando la ciudad entra en alerta roja por el aumento de contagios, es necesario suspender varias actividades no esenciales, como el retorno gradual a clases presenciales o las propias manifestaciones.

